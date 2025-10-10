Wenn Heilung nicht möglich ist, zählt das Herz

Heute ist „Tag des Hundes“, und viele Österreicher ehren ihre vierbeinigen Begleiter. Für die meisten Halter sind ihre Hunde längst mehr als Haustiere – sie sind Familie, Seelentröster und beste Freunde auf vier Pfoten. Doch was passiert, wenn der geliebte Hund alt oder krank wird und das Ende naht? Ein Symposium in Wien erläutert das aus wissenschaftlicher Sicht.