ORF Foto-Wettbewerb

So kommt Ihr Haustier garantiert ins Rampenlicht

Tierecke
09.10.2025 18:25
Katzenbesitzer wissen: Die Fellnase liebt ein gemütliches Versteck. So einen Schnappschuss kann ...
Katzenbesitzer wissen: Die Fellnase liebt ein gemütliches Versteck. So einen Schnappschuss kann Sie nun aufs Siegertreppchen führen.

Es gibt Momente im Leben, die wir nie vergessen – und oft sind es unsere kleinen Fellnasen, die sie so besonders machen. Falls auch Sie einen schönen Augenblick mit ihrem Vierbeiner als Foto oder Video festgehalten haben, können Sie damit nun tolle Preise gewinnen!

Gerade in hektischen Zeiten erinnern sie uns Tiere daran, innezuhalten, jede Minute zu genießen und die kleinen Wunder des Alltags zu sehen. Sie sind Familienmitglieder, Seelentröster und manchmal sogar beste Freunde auf vier Pfoten. 

Tierische Augenblicke der Superlative
Bis 22. Oktober haben Tierfreunde die Möglichkeit, mit den besten Schnappschüssen oder Videos ihrer Haustiere bei der „ORF extra Tieraktion“ mitzumachen. Gesucht werden die lustigsten, berührendsten, schönsten, originellsten, liebsten Fotos und Videos in den Kategorien „Hunde“, „Katzen“ und „Sonstige Tiere“.

„Krone“ Tierecke Leiterin Maggie Entenfellner führt regelmäßig durch die beliebte TV-Sendung ...
„Krone“ Tierecke Leiterin Maggie Entenfellner führt regelmäßig durch die beliebte TV-Sendung „Tierische Augenblicke“.(Bild: Günther Pichlkostner)

„Egal, ob im Haus, im Garten, in der Wohnung oder im Freien: Fotografieren oder filmen Sie Ihren tierischen Liebling beim Kuscheln, Spielen, Verstecken oder in einer originellen Situation. Wir sind gespannt auf viele schöne Zusendungen!“, freut sich Moderatorin und Jury-Mitglied Maggie Entenfellner. 

So machen Sie mit:

  • Hier können Sie den Schnappschuss oder das Video von Ihrem Liebling hochladen
  • Einsendeschluss ist der 22. Oktober 
  • Bitte nur Fotos und Videos im Querformat einsenden

Eine Promi-Jury aus Tierliebhabern wird unter allen Einsendungen eine Vorauswahl der liebsten zehn Bilder und zehn Videos pro Kategorie treffen. Danach sind die User gefragt – sie können per Online-Voting aus dieser Vorauswahl ihre Favoriten wählen

Jene jeweils drei Fotos und Videos, die Jury und Publikum am meisten berühren und begeistern, werden schließlich im November mit einem Tierfutter-Gutschein prämiert und auf online allen Tierfans präsentiert.

Katharina Lattermann
krone.tv

Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die zugespielten Bilder sind nicht in bester Qualität - doch aussagekräftig genug. In den ...
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
In der Erinnerung wird „Tornado“ ewig weiterleben. 
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
136.398 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
133.033 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Deutsche Bundesliga
„Wer weiß, wie lange ich noch leben werde“
107.485 mal gelesen
Während seiner Karriere betäubte Ivan Klasnic Schmerzen mit Medikamenten. Heute leidet er unter ...
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1346 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1207 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1175 mal kommentiert
