So kommt Ihr Haustier garantiert ins Rampenlicht

Es gibt Momente im Leben, die wir nie vergessen – und oft sind es unsere kleinen Fellnasen, die sie so besonders machen. Falls auch Sie einen schönen Augenblick mit ihrem Vierbeiner als Foto oder Video festgehalten haben, können Sie damit nun tolle Preise gewinnen!
Gerade in hektischen Zeiten erinnern sie uns Tiere daran, innezuhalten, jede Minute zu genießen und die kleinen Wunder des Alltags zu sehen. Sie sind Familienmitglieder, Seelentröster und manchmal sogar beste Freunde auf vier Pfoten.
Tierische Augenblicke der Superlative
Bis 22. Oktober haben Tierfreunde die Möglichkeit, mit den besten Schnappschüssen oder Videos ihrer Haustiere bei der „ORF extra Tieraktion“ mitzumachen. Gesucht werden die lustigsten, berührendsten, schönsten, originellsten, liebsten Fotos und Videos in den Kategorien „Hunde“, „Katzen“ und „Sonstige Tiere“.
„Egal, ob im Haus, im Garten, in der Wohnung oder im Freien: Fotografieren oder filmen Sie Ihren tierischen Liebling beim Kuscheln, Spielen, Verstecken oder in einer originellen Situation. Wir sind gespannt auf viele schöne Zusendungen!“, freut sich Moderatorin und Jury-Mitglied Maggie Entenfellner.
Eine Promi-Jury aus Tierliebhabern wird unter allen Einsendungen eine Vorauswahl der liebsten zehn Bilder und zehn Videos pro Kategorie treffen. Danach sind die User gefragt – sie können per Online-Voting aus dieser Vorauswahl ihre Favoriten wählen
Jene jeweils drei Fotos und Videos, die Jury und Publikum am meisten berühren und begeistern, werden schließlich im November mit einem Tierfutter-Gutschein prämiert und auf online allen Tierfans präsentiert.
