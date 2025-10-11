Nordkorea feiert sich und seine neue Nuklearwaffe

Als „stärkstes nukleares strategisches Waffensystem“ des Landes bezeichnete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA die Rakete vom Typ Hwasong-20. An der Parade am Samstag auf dem Kim-Il-Sung-Platz in der Hauptstadt Pjöngjang seien einige der stärksten Waffen Nordkoreas gezeigt worden. Auch die Armee Russlands war vertreten. Fotos zeigten die Teilnahme russischer Soldaten und Showmaster an der Parade und Feierlichkeiten.