Trumps Gesundheit laut Leibarzt „ausgezeichnet“

Donald Trump ist 79 und war bei Amtsantritt der älteste US-Präsident der Geschichte. Zuletzt wurde viel über seinen Gesundheitszustand spekuliert. Jetzt erklärte sein Leibarzt: Trump ist nicht nur kerngesund, sondern auch deutlich besser in Schuss als es sein Alter vermuten lassen würde.
Trump habe das Herz und Gefäßsystem eines 65-Jährigen, erklärte Mediziner Sean Barbabella am Freitag nach einer planmäßigen Untersuchung im Walter-Reed-Militärspital nahe Washington. Sein Herzalter sei somit „etwa 14 Jahre jünger als sein chronologisches Alter“, so der Leibarzt des US-Präsidenten.
Experten verschiedener Fachrichtungen hätten Trump einem umfassenden Gesundheitscheck unterzogen, heißt es in Barbabellas Abschlussbericht, der vom Weißen Haus herausgegeben wurde. Das Ergebnis: „Präsident Trump erfreut sich nach wie vor einer exzellenten Gesundheit.“
Gute Laborwerte, gegen Corona geimpft
Dem Republikaner werden außergewöhnlich gute Laborwerte und ein „starkes körperliches Leistungsvermögen“ bescheinigt. Stoffwechsel, Blutwerte, Herz- und Lungenfunktion seien unauffällig, auch neurologisch hatte der Leibarzt in seinem Zeugnis nichts zu beanstanden. Als Präsident sei Trump uneingeschränkt in der Lage, „sein forderndes Tagespensum zu absolvieren“. Außerdem habe er zur Vorbereitung für anstehende Auslandsreisen mehrere Impfungen erhalten, darunter eine Auffrischungsimpfung gegen Coronaviren.
Spekulationen über Blutergüsse an Händen
In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Spekulationen über seinen Gesundheitszustand, als Aufnahmen von – teils offenbar überschminkten – Blutergüssen an seinen Händen und geschwollen wirkenden Beinen im Netz die Runde machten. Trump erklärte die Blutergüsse mit häufigem Händeschütteln, seine Sprecherin Karoline Leavitt nannte zusätzlich auch noch die Einnahme von blutverdünnenden Medikamenten als Ursache. Im Juli teilte das Weiße Haus mit, Trump leide an chronischer Veneninsuffizienz – einer ungefährlichen Erkrankung der Beinvenen, die vor allem bei älteren Menschen vorkommt.
Trump hatte bereits vor der Untersuchung beteuert, dass er bei bester Gesundheit sei. Er sei in „großartiger Verfassung“, sagte der Präsident am Donnerstag. „Ich habe keine Schwierigkeiten.“ Es gehe ihm sowohl körperlich als auch psychisch gut.
Trump ortet „perfektes Ergebnis“
Der Präsident betonte am Donnerstag, dass er im Gegensatz zu seinen Amtsvorgängern bei dem Gesundheits-Check vor sechs Monaten zudem einen kognitiven Test absolviert habe, bei dem er ein „perfektes Ergebnis“ erzielt habe. Sein direkter Amtsvorgänger Joe Biden von den Demokraten „hätte noch nicht mal die ersten drei Fragen beantworten können“, sagte der Präsident. Trump hatte Biden vor allem im Wahlkampf immer wieder als gebrechlich, senil und schläfrig bezeichnet und sich im Gegensatz dazu für topfit erklärt.
