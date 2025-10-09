Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher

Starkes Minus bei Sattelzügen

Nicht so rosig lief es bei den Nutzfahrzeugen. Bei Traktoren gab es ein leichtes Plus von 1,5 Prozent, dagegen gingen die Neuzulassungen im Vergleich zu Jänner bis September 2024 bei Lastkraftwagen der Klasse N1 um 5,9 Prozent zurück. Bei den schweren Klassen N2 und N3 gab es ein Minus von 12,0 bzw. 26,1 Prozent. Bei den als Konjunkturindikator wichtigen Sattelzugfahrzeugen wurde ein Rückgang von 10,9 Prozent verzeichnet. Auf dem Zweiradmarkt wurden von Jänner bis September 2025 um 9,0 Prozent weniger Bikes neu zugelassen, geht aus den am Donnerstag präsentierten Zahlen der Statistik Austria hervor.