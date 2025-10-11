Der Katschbergtunnel ist am Samstagabend gesperrt

Wegen einer großen Übung ist der Katschbergtunnel (A10) bei St. Michael heute gesperrt. Zwischen 18 Uhr und Mitternacht wird der gesamte Verkehr über den Katschbergpass umgeleitet. Lkw müssen jedoch warten.
Der Katschbergtunnel auf der Tauernautobahn (A10) wird am Samstagabend für sechs Stunden gesperrt. Grund ist eine Einsatzübung mit rund 300 Beteiligten. Der Tunnel zwischen Salzburg und Kärnten ist in beiden Fahrtrichtungen von 18.00 bis 0.00 Uhr nicht befahrbar. Der gesamte Verkehr wird zwischen den Anschlussstellen Rennweg und St. Michael im Lungau auf die B99 umgeleitet. Lkw müssen die Dauer der Sperre abwarten, teilte die Asfinag mit.
Übungsszenario ist ein Reisebus-Unfall mit verletzten Personen und weitere Auffahrunfälle im Tunnel. Im Fokus stehen Menschenrettung, Kommunikationsabläufe und Ortskenntnisse. An der gesetzlich vorgeschriebenen Übung nehmen Asfinag, Behörden, regionale Rettungen, Feuerwehren und Polizei teil.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.