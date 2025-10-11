Der Katschbergtunnel ist am Samstagabend gesperrt

Der Katschbergtunnel auf der Tauernautobahn (A10) wird am Samstagabend für sechs Stunden gesperrt. Grund ist eine Einsatzübung mit rund 300 Beteiligten. Der Tunnel zwischen Salzburg und Kärnten ist in beiden Fahrtrichtungen von 18.00 bis 0.00 Uhr nicht befahrbar. Der gesamte Verkehr wird zwischen den Anschlussstellen Rennweg und St. Michael im Lungau auf die B99 umgeleitet. Lkw müssen die Dauer der Sperre abwarten, teilte die Asfinag mit.