Erster Kuss und kleine Macken: Simone im Wordrap

11.10.2025 10:00
Ob als Solokünstlerin oder im Duett mit Charly Brunner: Schlagerstar Simone Stelzer gehört seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Stimmen Österreichs. Im Wordrap zeigt sich die Sängerin nun von einer ganz privaten Seite: Sie erinnert sich an ihren allerersten Kuss, verrät ihr ganz persönliches Lebensmotto und spricht auch über kleine Macken.

