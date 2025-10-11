Erster Kuss und kleine Macken: Simone im Wordrap

Ob als Solokünstlerin oder im Duett mit Charly Brunner: Schlagerstar Simone Stelzer gehört seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Stimmen Österreichs. Im Wordrap zeigt sich die Sängerin nun von einer ganz privaten Seite: Sie erinnert sich an ihren allerersten Kuss, verrät ihr ganz persönliches Lebensmotto und spricht auch über kleine Macken.