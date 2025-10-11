Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Plötzlich verstorben

Werner Lampert, der große Bio-Pionier, ist tot

Österreich
11.10.2025 09:21
Lampert starb kurz nach seinem 79. Geburtstag.
Lampert starb kurz nach seinem 79. Geburtstag.(Bild: Birbaumer Christof)

Österreichs Ökolandschaft steht still und verbeugt sich in Ehrfurcht vor einem Visionär. Denn Werner Lampert, geboren 1946 in Feldkirch, hat diese Biowelt unerwartet verlassen. Ein Mann, dessen Leben die Ökolandschaft Österreichs wie ein leuchtender Stern geprägt hat – still, beharrlich, voller „grünem“ Herzblut und Vision.

0 Kommentare

Am Dienstag hatte Lampert noch seinen 79. Geburtstag gefeiert. Zwei Tage später starb er völlig unerwartet, wie seine langjährige Lebensgefährtin Ursula Ramsauer gegenüber der „Krone“ bestätigte. „Wir sind alle fassungslos und traurig“, so Ramsauer. „Werner hat sich schon so auf seinen 80er gefreut.“

Schon als Bub auf dem Bauernhof seiner Großmutter in Vorarlberg spürte Werner, dass die Natur mehr ist als Erde und Pflanzen. Er sprach mit Kühen, lauschte ihrem Atem, rieb seinen Kopf an ihr warmes Fell und teilte mit ihnen seine ersten Träume, seine kleinen Geheimnisse, seine ersten Liebesgeschichten. Wer Lampert einmal beim Blick in die Augen einer Kuh erlebt hat, weiß: Er sah nicht nur Tiere, er sah Seelen.

Erfinder von „Ja! Natürlich“
In Wien brachte er in den 1980er-Jahren die ersten Bio-Produkte auf den Markt, gründete einen Großhandel und prägte eine Bewegung, die heute aus Österreich nicht mehr wegzudenken ist. 1994 entstand „Ja! Natürlich“ – und mit ihr das schelmische „Ja! Natürlich“-Schweinchen, das mehr war als ein Maskottchen. Es wurde zum sprechenden Symbol für Tierwohl, Verantwortung und das Herzblut eines Mannes, der glaubte, dass echte Qualität und Respekt vor Lebewesen untrennbar sind.

Doch Lampert träumte größer. Unter seiner Führung erblühte der Csardahof der Familie Dichand zu einem Öko-Leuchtturm. Zwischen den Reihen von Gemüsebeeten, in Ställen mit sanftmütigen Kühen und Schweinen, wuchs eine Vision, die zeigte, dass Innovation, Tradition und Verantwortung Hand in Hand gehen können. Wer den Hof betrat, spürte die Liebe, die Lampert in jeden Winkel gesteckt hatte – in jede Pflanze, in jedes Tier, in jede Idee.

Lampert verschrieb sein Leben der biologischen Landwirtschaft.
Lampert verschrieb sein Leben der biologischen Landwirtschaft.(Bild: Birbaumer Christof)

2006 setzte er mit „Zurück zum Ursprung“ neue Maßstäbe für die österreichische Heumilchproduktion. In enger Zusammenarbeit mit Bäuerinnen und Bauern, Molkereien und Handelspartnern gelang es ihm, eine ganze Branche zu retten. Hinter jedem Glas Milch, das heute auf Österreichs Tischen steht, steckt ein Funken Lamperts unermüdlicher Leidenschaft, sein unerschütterliches Vertrauen in das Miteinander von Mensch, Tier und Natur.

Inspirierender Freund
Für den Autor dieser Zeilen war Werner Lampert weit mehr als ein Vorbild. Er war ein inspirierender Freund, ein treu verbundener Wegbegleiter auf allen ökologischen Pfaden. Gemeinsam durchstreiften sie Felder und Ställe, diskutierten über Pflanzen, Tiere und die Grundsätze echter Nachhaltigkeit – und lernten von einem Mann, dessen Leben die Fähigkeit hatte, Ideen in Realität zu verwandeln.

Werner Lampert, der in Salzburg lebte, hinterlässt ein Vermächtnis, das weit über Produkte hinausgeht. Es lebt in jeder Wurzel, in jedem Gemüsebeet, in jeder Kuhherde, in jedem Stück Fleisch, das nach seinen Prinzipien entsteht. Ein Leben voller Hingabe, Weitsicht und Liebe zur Natur – ein leuchtendes Beispiel dafür, dass Leidenschaft, Mut und Herzblut Spuren hinterlassen, die bleiben: unvergesslich, einzigartig, inspirierend.

Und so bleibt Werner Lampert nicht nur in unseren Erinnerungen. Er lebt in jedem Samen, der keimt, in jedem Tier, das in Respekt und Fürsorge aufwächst, und in jedem Menschen, den sein Wirken berührt hat. Ein Bio-Pionier, dessen Licht weiterleuchtet, auch wenn er plötzlich von uns gegangen ist.

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Porträt von Matthias Fuchs
Matthias Fuchs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖsterreichFeldkirchVorarlberg
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
185.642 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
134.197 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Wirtschaft
„Sämtliche Führungskräfte waren von Benko gekauft“
115.243 mal gelesen
Ex-Aufsichtsrat Alfred Gusenbauer, Ex-Vorstand Erhard Grossnigg (re.)
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1374 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Außenpolitik
Kein Trump-Nobelpreis: Weißes Haus schäumt vor Wut
939 mal kommentiert
Trump selbst hat sich zum verpassten Friedensnobelpreis noch nicht geäußert. Das Unverständnis ...
Fußball International
ÖFB-Fußballfest: Marko, jetzt bist du der Größte!
816 mal kommentiert
Marko Arnautovic ist nach einem Viererpack Österreichs bester Torschütze vor Toni Polster – und ...
Mehr Österreich
Bluttat in Wien
Für Einbrecher gehalten: Mann erschoss Nachbar
Während sie schlief
Bei Besuch Frau missbraucht: Wiener filmte alles
Plötzlich verstorben
Werner Lampert, der große Bio-Pionier, ist tot
Drei Verletzte
Alkolenker (29) krachte frontal gegen Baum
Krone Plus Logo
Gemeinde am Wörthersee
Ein lauter Hilfeschrei inmitten des Autobahnlärms
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf