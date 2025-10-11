Werner Lampert, der große Bio-Pionier, ist tot

Schon als Bub auf dem Bauernhof seiner Großmutter in Vorarlberg spürte Werner, dass die Natur mehr ist als Erde und Pflanzen. Er sprach mit Kühen, lauschte ihrem Atem, rieb seinen Kopf an ihr warmes Fell und teilte mit ihnen seine ersten Träume, seine kleinen Geheimnisse, seine ersten Liebesgeschichten. Wer Lampert einmal beim Blick in die Augen einer Kuh erlebt hat, weiß: Er sah nicht nur Tiere, er sah Seelen.