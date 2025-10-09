Vorteilswelt
„Hört auf zu lügen“

Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer

Oberösterreich
09.10.2025 06:00
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Nach dem Todesdrama um die 15-jährige Lucy spricht der junge Beifahrer des Pkw-Lenkers auf TikTok über den Unfall und zeigt sich betroffen über die kursierenden Gerüchte und Anschuldigungen. Während die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen, hofft der 16-Jährige auf das Ende der „Lügen“.

0 Kommentare

Der tragische Unfalltod der 15-jährigen Lucy vom vergangenen Freitag in Waizenkirchen in Oberösterreich hat bei allen Betroffenen tiefe seelische Narben hinterlassen. Wie berichtet, war die Mopedfahrerin frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 19-Jährigen kollidiert. Auf dem Beifahrersitz saß sein 16-jähriger Freund. Der Jüngere schildert nun seine Gedanken zu dem Vorfall und den entstandenen Gerüchten.

Oberösterreich
