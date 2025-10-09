Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer

Der tragische Unfalltod der 15-jährigen Lucy vom vergangenen Freitag in Waizenkirchen in Oberösterreich hat bei allen Betroffenen tiefe seelische Narben hinterlassen. Wie berichtet, war die Mopedfahrerin frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 19-Jährigen kollidiert. Auf dem Beifahrersitz saß sein 16-jähriger Freund. Der Jüngere schildert nun seine Gedanken zu dem Vorfall und den entstandenen Gerüchten.