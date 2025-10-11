Sensation bahnt sich an: Fußballzwerg auf WM-Kurs

Das Team des früheren niederländischen Cheftrainers Dick Advocaat siegte am Freitag in der Quali gegen Favorit Jamaika mit 2:0 und führt die Vierergruppe nach drei Spielen mit sieben Punkten an. Der Gruppenerste qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Der Zweite hat noch die Chance, sich bei den Play-offs im Frühjahr ein Ticket zu sichern.