Sensation bahnt sich an: Fußballzwerg auf WM-Kurs

Da bahnt sich eine Sensation an: Fußballzwerg Curacao ist auf dem besten Weg, sich für die WM 2026 in Amerika zu qualifizieren.
Das Team des früheren niederländischen Cheftrainers Dick Advocaat siegte am Freitag in der Quali gegen Favorit Jamaika mit 2:0 und führt die Vierergruppe nach drei Spielen mit sieben Punkten an. Der Gruppenerste qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Der Zweite hat noch die Chance, sich bei den Play-offs im Frühjahr ein Ticket zu sichern.
Löst Curacao bald Island ab?
Sollte Curacao tatsächlich die Qualifikation für die WM schaffen, wäre es – gemessen an der Einwohnerzahl – der kleinste Teilnehmer aller Zeiten, im Inselstaat leben 150.000 Menschen. Den Rekord hält bislang Island (330.000 Einwohner).
