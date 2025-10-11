Alkolenker (29) krachte frontal gegen Baum

Alkoholisiert und mit zwei Beifahrern setzte sich ein 29-Jähriger aus Wartberg/Krems Freitagabend ans Steuer seines Autos. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Straße ab.
Gegen 21.40 Uhr war der 29-Jährige aus Wartberg/Krems mit seinem Pkw auf einem Güterweg in Ried im Traunkreis unterwegs. Am Beifahrersitz und auf der Rückbank saßen ein 27-Jähriger und ein 30-Jähriger aus Nußbach. In einer Rechtskurve verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam links von der Straße ab und krachte nahezu ungebremst frontal gegen einen Baum.
Alkotest positiv
Alle drei Insassen wurden bei dem Unfall teils schwer verletzt und wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkotest bei dem 29-Jährigen ergab einen Wert von 0,96 Promille – seinen Führerschein musste er abgeben.
