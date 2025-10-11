Alkolenker (29) krachte frontal gegen Baum

Gegen 21.40 Uhr war der 29-Jährige aus Wartberg/Krems mit seinem Pkw auf einem Güterweg in Ried im Traunkreis unterwegs. Am Beifahrersitz und auf der Rückbank saßen ein 27-Jähriger und ein 30-Jähriger aus Nußbach. In einer Rechtskurve verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam links von der Straße ab und krachte nahezu ungebremst frontal gegen einen Baum.