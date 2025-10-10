Vorteilswelt
„Plus 100 Prozent“

Trump kündigt plötzlich nächsten Zoll-Hammer an

Außenpolitik
10.10.2025 23:29
Ein Containerschiff kommt im Frachthafen von Oakland, Kalifornien an – immer öfter werden in den ...
Ein Containerschiff kommt im Frachthafen von Oakland, Kalifornien an – immer öfter werden in den USA Zölle als politische Waffe eingesetzt.(Bild: AFP/JUSTIN SULLIVAN)

Nach dem Entsenden der US-Nationalgarde in Städte im eigenen Land, dem spektakulären Friedensplan in Gaza und sogar Nobelpreis-Spekulationen, legt Donald Trump bereits wieder nach. Jüngstes Opfer: China.

Der US-Präsident kündigte in der Nacht auf Samstag (MEZ) plötzlich zusätzliche Zölle von 100 Prozent auf alle chinesischen Waren an.

Reaktion auf Kontrollen
Die USA reagierten damit auf Pläne der Volksrepublik, ab dem 1. November umfassende Exportkontrollen für fast alle seine Produkte zu verhängen, erklärte der Republikaner.

Die neuen US-Zölle sollten ebenfalls zum 1. November in Kraft treten und auf die bereits bestehenden Abgaben aufgeschlagen werden. Zudem stellte Trump Exportkontrollen für sämtliche wichtige Software in Aussicht.

Lesen Sie auch:
Trump selbst hat sich zum verpassten Friedensnobelpreis noch nicht geäußert. Das Unverständnis ...
Schlechte Verlierer
Kein Trump-Nobelpreis: Weißes Haus schäumt vor Wut
10.10.2025
Nach Biden-Regelung
China: „Spezielle Hafengebühren“ für US-Schiffe
10.10.2025

Treffen infrage gestellt
Einige Stunden zuvor hatte der US-Präsident mit dem Verweis auf chinesische Exportkontrollen für „Seltene Erden“ auch ein geplantes Treffen mit seinem Amtskollegen Xi Jinping infrage gestellt.

