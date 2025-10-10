Trump kündigt plötzlich nächsten Zoll-Hammer an

Nach dem Entsenden der US-Nationalgarde in Städte im eigenen Land, dem spektakulären Friedensplan in Gaza und sogar Nobelpreis-Spekulationen, legt Donald Trump bereits wieder nach. Jüngstes Opfer: China.
Der US-Präsident kündigte in der Nacht auf Samstag (MEZ) plötzlich zusätzliche Zölle von 100 Prozent auf alle chinesischen Waren an.
Reaktion auf Kontrollen
Die USA reagierten damit auf Pläne der Volksrepublik, ab dem 1. November umfassende Exportkontrollen für fast alle seine Produkte zu verhängen, erklärte der Republikaner.
Die neuen US-Zölle sollten ebenfalls zum 1. November in Kraft treten und auf die bereits bestehenden Abgaben aufgeschlagen werden. Zudem stellte Trump Exportkontrollen für sämtliche wichtige Software in Aussicht.
Treffen infrage gestellt
Einige Stunden zuvor hatte der US-Präsident mit dem Verweis auf chinesische Exportkontrollen für „Seltene Erden“ auch ein geplantes Treffen mit seinem Amtskollegen Xi Jinping infrage gestellt.
