Trump verspricht Freilassung der Geiseln am Montag

„Sind alle müde vom Kämpfen“

Trump geht davon aus, dass die am Freitag in Kraft getretene Waffenruhe im Gazastreifen zwischen Israel und der Hamas halten wird. „Sie sind alle müde vom Kämpfen“, sagte er. Es gebe noch ein paar kleine Krisenherde, diese seien aber „sehr klein“. „Diese Brände werden sehr schnell gelöscht werden“, fuhr Trump fort. Noch nicht endgültig geklärt sind jedoch die weiteren Schritte, die zu einem dauerhaften Frieden führen sollen.