Einbrecher in Geschäft auf frischer Tat ertappt
Scheibe eingeschlagen
In Saalfelden ging in der Nacht auf Donnerstag in einem Geschäft der Alarm los: Ein Afghane (20) durchwühlte gerade die Räumlichkeiten, als die Polizei eintraf. Er wurde festgenommen.
Der Einbrecher verschaffte sich Zugang zu dem Geschäft, indem er eine Fensterscheibe einschlug. Daraufhin ging der Alarm los. Die Polizeibeamten ertappten ihn auf frischer Tat.
Der Afghane wurde festgenommen und in die Justizanstalt nach Salzburg gebracht. Seine Beute: Elektroartikel und Schreibwaren. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 1000 Euro.
