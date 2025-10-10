Bei Einbruchsversuch zu auffällig: Zwei Festnahmen

Leicht machte es die jüngere der beiden Verdächtigen den Beamten jedenfalls nicht – die 22-Jährige konnte sich nicht ausweisen, gab einen falschen Namen an und machte sich auch noch einige Jahre jünger – gab nämlich vor, noch strafunmündig zu sein. Doch der Polizei gelang es bald, die Identität zu klären, und zwar in Zusammenarbeit mit Europol Deutschland und mit Unterstützung des Landeskriminalamts Wien.