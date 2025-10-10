Bei Einbruchsversuch zu auffällig: Zwei Festnahmen

Dem auffälligen Verhalten der beiden ist es geschuldet, dass zwei Einbrecherinnen am Dienstag aus dem Verkehr gezogen werden konnten. Die beiden Frauen hatten sich Zugang zu einer Wohnung verschafft, wurden dabei allerdings von der Polizei observiert. Die beiden Verdächtigen dürften Teil einer europaweit agierenden Einbrecherbande sein.
Die Frauen, zwei Kroatinnen im Alter von 22 und 25 Jahren, hatten sich am Nachmittag im Sonnwendviertel in Favoriten an einer Wohnungstür zu schaffen gemacht – allerdings derart auffällig, dass Beamte auf sie aufmerksam wurden. Eine der Frauen öffnete mithilfe eines Plastikstreifens die unverschlossene Tür, ihre Komplizin hielt währenddessen Ausschau und fungierte quasi als Sichtschutz für die kriminelle Tat.
Schraubenzieher und Rollgabelschlüssel
Danach huschten die beiden in die Wohnung, um wenig später diese auch wieder zu verlassen. Für das Duo klickten gleich darauf die Handschellen. „Bei einer Durchsuchung konnte ein Schraubenzieher und ein Rollgabelschlüssel aufgefunden werden“, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer am Freitag.
Leicht machte es die jüngere der beiden Verdächtigen den Beamten jedenfalls nicht – die 22-Jährige konnte sich nicht ausweisen, gab einen falschen Namen an und machte sich auch noch einige Jahre jünger – gab nämlich vor, noch strafunmündig zu sein. Doch der Polizei gelang es bald, die Identität zu klären, und zwar in Zusammenarbeit mit Europol Deutschland und mit Unterstützung des Landeskriminalamts Wien.
Bande in Österreich und ganz Europa aktiv
Die beiden Frauen dürften Mitglieder „einer internationalen kriminellen Vereinigung“ seien, so Steirer, „die in Österreich und Europa für mehrere Wohnungseinbrüche verantwortlich ist“.
