Von der Pandemie völlig aus der Bahn geworfen

Wenn andere schlafen gingen, begann für Lukas der Tag. Gegen Abend stand er auf, wartete, bis seine Mutter von der Arbeit kam, aß etwas – und verschwand dann in die digitale Welt. „Ich habe die ganze Nacht gezockt und war bis Mittag wach“, erzählt der Jugendliche ruhig. Über den Bildschirm hatte er Kontakt zu Menschen aus aller Welt, doch im echten Leben während der Lockdowns war er allein mit seiner Mutter. „Ich habe mich immer mehr zurückgezogen. Das ging sicher ein, zwei Jahre so.“