Warum „Gschtudierte“ nicht immer schlau sind

Die exakte Wortwahl macht hier den feinen Unterschied: Schätzt der Alemanne einen Akademiker, so wird er sagen „er hot studiert“; schätzt er ihn dagegen gering, so heißt es „er ischt an Gschtudierta“. Die höchste Form der Geringschätzung für Akademiker ist der alemannische Ausruf „Halt an Gschtudierta!“, womit das personifizierte Unvermögen in allen Dingen zum Ausdruck gebracht wird, zu denen Hochschulabsolventen im Alltag (un)fähig sind.