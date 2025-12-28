Sturms Interesse an Fabio Ingolitsch steigt

Noch liegen keine genauen Euro-Zahlen für einen eventuellen Wechsel von Altach-Trainer Fabio Ingolitsch zu Sturm Graz auf dem Tisch. Das würde aber auch nach einem Wechsel des Salzburgers zu den Steirern offiziell so bleiben. Neu ist freilich das vom Meister formulierte Interesse am Trainer der Vorarlberger. „Mittlerweile gibt es ein konkretes Interesse von Sturm Graz an Fabio Ingolitsch. Ein Angebot liegt aber noch nicht vor“, bestätigt der in Spanien urlaubende Altach-Sportdirektor Philipp Netzer. Der zusammen mit Geschäftsführer Christoph Längle und Sportkoordinator Eric Orie schon die Fühler nach einem möglichen Nachfolger für Ingolitsch ausgestreckt hat.