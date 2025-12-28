Sturms Interesse an Fabio Ingolitsch steigt

Die hohen Forderungen der SV Ried für Trainer Maximilian Senft zwingen Meister Sturm zum Umdenken. Jetzt werden die Bemühungen der Grazer um Altach-Coach Fabio Ingolitsch konkreter – ein Angebot liegt aber bisher noch nicht vor.
Noch liegen keine genauen Euro-Zahlen für einen eventuellen Wechsel von Altach-Trainer Fabio Ingolitsch zu Sturm Graz auf dem Tisch. Das würde aber auch nach einem Wechsel des Salzburgers zu den Steirern offiziell so bleiben. Neu ist freilich das vom Meister formulierte Interesse am Trainer der Vorarlberger. „Mittlerweile gibt es ein konkretes Interesse von Sturm Graz an Fabio Ingolitsch. Ein Angebot liegt aber noch nicht vor“, bestätigt der in Spanien urlaubende Altach-Sportdirektor Philipp Netzer. Der zusammen mit Geschäftsführer Christoph Längle und Sportkoordinator Eric Orie schon die Fühler nach einem möglichen Nachfolger für Ingolitsch ausgestreckt hat.
Wobei zu erwarten ist, dass Orie in einer Trainerneubesetzung eine wichtige Rolle einnehmen wird. Weil der Holländer in seinen vielen Jahren im Profifußball ungemein hohe Kompetenz unter Beweis gestellt hat. So hohe, dass es durchaus vorstellbar ist, dass der ehemalige Coach des FC Lustenau und des FC Dornbirn selbst in die Rolle des Cheftrainers schlüpfen könnte.
Noch ist in Altach aber alles Makulatur, Sportdirektor Netzer stellte jedoch klar, dass zum Trainingsstart am 7. Jänner der richtige Trainer die erste Übungseinheit leiten wird. „Wir sondieren derzeit mögliche Nachfolger aus Österreich, aber auch aus dem benachbarten Ausland“, sagt der Ex-Profi.
Ruhige Transferzeit
In Sachen Transfers hat sich im Rheindorf bislang nichts getan. Die Übertrittszeit beginnt allerdings erst nach Neujahr und endet Anfang Februar. Noch ist also genügend Zeit, um Kaderveränderungen vorzunehmen.
