Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geht der Altach-Coach?

Sturms Interesse an Fabio Ingolitsch steigt

Vorarlberg
28.12.2025 11:25
Altach-Coach Fabio Ingolitsch ist im Fokus von Meister Sturm Graz.
Altach-Coach Fabio Ingolitsch ist im Fokus von Meister Sturm Graz.(Bild: GEPA)

Die hohen Forderungen der SV Ried für Trainer Maximilian Senft zwingen Meister Sturm zum Umdenken. Jetzt werden die Bemühungen der Grazer um Altach-Coach Fabio Ingolitsch konkreter – ein Angebot liegt aber bisher noch nicht vor. 

0 Kommentare

Noch liegen keine genauen Euro-Zahlen für einen eventuellen Wechsel von Altach-Trainer Fabio Ingolitsch zu Sturm Graz auf dem Tisch. Das würde aber auch nach einem Wechsel des Salzburgers zu den Steirern offiziell so bleiben. Neu ist freilich das vom Meister formulierte Interesse am Trainer der Vorarlberger. „Mittlerweile gibt es ein konkretes Interesse von Sturm Graz an Fabio Ingolitsch. Ein Angebot liegt aber noch nicht vor“, bestätigt der in Spanien urlaubende Altach-Sportdirektor Philipp Netzer. Der zusammen mit Geschäftsführer Christoph Längle und Sportkoordinator Eric Orie schon die Fühler nach einem möglichen Nachfolger für Ingolitsch ausgestreckt hat.

Altachs Sportkoordinator Eric Orie und Sportdirektor Philipp Netzer streckten schon die Fühler ...
Altachs Sportkoordinator Eric Orie und Sportdirektor Philipp Netzer streckten schon die Fühler nach etwaigen Nachfolgern für Fabio Ingolitsch aus.(Bild: SCR Altach/Selina Meier)

Wobei zu erwarten ist, dass Orie in einer Trainerneubesetzung eine wichtige Rolle einnehmen wird. Weil der Holländer in seinen vielen Jahren im Profifußball ungemein hohe Kompetenz unter Beweis gestellt hat. So hohe, dass es durchaus vorstellbar ist, dass der ehemalige Coach des FC Lustenau und des FC Dornbirn selbst in die Rolle des Cheftrainers schlüpfen könnte.

Noch ist in Altach aber alles Makulatur, Sportdirektor Netzer stellte jedoch klar, dass zum Trainingsstart am 7. Jänner der richtige Trainer die erste Übungseinheit leiten wird. „Wir sondieren derzeit mögliche Nachfolger aus Österreich, aber auch aus dem benachbarten Ausland“, sagt der Ex-Profi.

Lesen Sie auch:
Sturm-Sportchef Michael Parensen sucht weiter nach einem neuen Sturm-Trainer. Neben Senft haben ...
Krone Plus Logo
Wer wird Sturm-Coach?
Nächster heißer Kandidat für die Säumel-Nachfolge
27.12.2025
Spitzenreiter Altach
Ingolitsch: „Das ist eine schöne Momentaufnahme“
09.08.2025

Ruhige Transferzeit
In Sachen Transfers hat sich im Rheindorf bislang nichts getan. Die Übertrittszeit beginnt allerdings erst nach Neujahr und endet Anfang Februar. Noch ist also genügend Zeit, um Kaderveränderungen vorzunehmen.

Porträt von Elred Faisst
Elred Faisst
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-4° / 1°
Symbol wolkig
Bludenz
-5° / 1°
Symbol heiter
Dornbirn
-2° / 1°
Symbol wolkig
Feldkirch
-4° / 1°
Symbol Nebel

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
168.903 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
167.744 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
139.836 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Mehr Vorarlberg
Geht der Altach-Coach?
Sturms Interesse an Fabio Ingolitsch steigt
Ach, übrigens...
Adeyemis Magical Mystery Tour
Krone Plus Logo
Klosteraufhebungen
„Gründlich und bedächtig zu Werke gegangen“
Ländle-Adler
Luft nach oben für Niklas Bachlinger in Engelberg
„Vögels Lexikon“
Warum „Gschtudierte“ nicht immer schlau sind
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf