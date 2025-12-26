Geschichtsträchtige Tour mit Panoramablick

Sternmoos wird der Gattung Polytrichum zugeordnet und zählt zu den auffälligsten Moosen in den heimischen Wäldern. Seinen volkstümlichen Namen verdankt es der charakteristischen Blattstellung: Die schmalen, spitzen Blätter stehen bei ausreichender Feuchtigkeit sternförmig um den Stängel, wodurch das Moos von oben betrachtet an kleine grüne Sterne erinnert. Besonders deutlich ist dieses Merkmal in feuchten Waldlagen oder nach Regen zu erkennen. Sternmoose wachsen im Vergleich zu vielen anderen Moosen aufrecht und können Höhen von bis zu zwanzig Zentimetern erreichen. Damit zählen sie zu den größten heimischen Laubmoosen. Sie bilden dichte Bestände auf sauren, nährstoffarmen Böden, an Waldwegen, Lichtungen, Moor- und Heideflächen oder auf offenen Erdstellen. Eine Besonderheit des Sternmooses ist sein vergleichsweise gut entwickeltes Leitungssystem. Zwar besitzen Moose keine echten Gefäße wie Blütenpflanzen, doch Polytrichum-Arten verfügen über spezielle Zellstrukturen, die Wasser und Nährstoffe effizient transportieren. Dadurch sind sie in der Lage, höher zu wachsen als die meisten anderen Moose. Auf der Blattoberfläche befinden sich zudem feine Lamellen, die die Photosyntheseoberfläche vergrößern und das Moos vor Austrocknung schützen. Ökologisch spielt das Sternmoos eine wichtige Rolle. Es stabilisiert den Boden, speichert Feuchtigkeit und bietet Lebensraum für zahlreiche Kleinstlebewesen.