Ländle-Adler hofft auf viel Aufwind in Engelberg

Bei der letzten Station des Conticups im finnischen Ruka Mitte Dezember war es mit einem 29. und einem 30. Platz nicht wie erhofft gelaufen für den 24-Jährigen, der heuer schon mit dem dritten Rang beim Sommer-Grand-Prix ganz groß aufgezeigt hatte. „Die guten Leistungen aus dem Sommer konnte ich bis dato noch nicht bestätigen. Jetzt heißt es für mich, einfach locker zu bleiben und auf mich selbst zu vertrauen“, weiß der Bregenzerwälder.