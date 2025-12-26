Vorteilswelt
Bachlinger im Conticup

Ländle-Adler hofft auf viel Aufwind in Engelberg

Vorarlberg
26.12.2025 18:25
Niklas Bachlinger springt seinen letzten Bewerb des Jahres beim Conticup in Engelberg.
Niklas Bachlinger springt seinen letzten Bewerb des Jahres beim Conticup in Engelberg.(Bild: zVg)

Die Weihnachtsfeiertage hat Ländle-Adler Niklas Bachlinger im Kreis seiner Liebsten in Schoppernau verbracht, gestern aber machte sich der Junioren-Weltmeister von Lahti schon wieder auf in Richtung Engelberg (Sz), wo am Wochenende noch die letzten zwei Continentalcup-Springen des Jahres 2025 auf dem Programm stehen.

0 Kommentare

Bei der letzten Station des Conticups im finnischen Ruka Mitte Dezember war es mit einem 29. und einem 30. Platz nicht wie erhofft gelaufen für den 24-Jährigen, der heuer schon mit dem dritten Rang beim Sommer-Grand-Prix ganz groß aufgezeigt hatte. „Die guten Leistungen aus dem Sommer konnte ich bis dato noch nicht bestätigen. Jetzt heißt es für mich, einfach locker zu bleiben und auf mich selbst zu vertrauen“, weiß der Bregenzerwälder.

Gute Ergebnisse in Engelberg könnten für Bachlinger jedenfalls ein richtiges Zuckerl zum Start ins Jahr 2026 bringen – die Tickets für die österreichischen Stationen der anstehenden Vierschanzen-Tournee, bei denen es ein größeres Starterkontingent für die ÖSV-Adler gibt, sind noch nicht alle fix vergeben.

Vorarlberg
