Und plötzlich brannte das Armaturenbrett

Glück im Unglück hatte am Freitagabend ein Ehepaar in Rankweil: Noch während der Fahrt begann deren Wagen zu brennen, die beiden Insassen konnten sich aber noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.
Gegen 19.30 Uhr war ein 64-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Rheintalautobahn unterwegs, auf dem Beifahrersitz saß seine Ehefrau. Plötzlich stieg den beiden ein seltsamer Geruch in die Nase. Also fuhr der 64-Jährige bei Rankweil von der Autobahn ab. Da der Geruch immer intensiver wurde, blieb der Lenker auf einem Firmenparkplatz in der Langgasse stehen.
Arbeiter eilten zur Hilfe
Kaum war der Wagen abgestellt, ging auch schon das Armaturenbrett in Flammen auf – nur wenige Sekunden vorher war das Ehepaar aus dem Fahrzeug gestiegen. Glücklicherweise waren zwei Mitarbeiter der Firma vor Ort – sie schnappten sich sofort zwei Handfeuerlöscher und dämmten damit den Brand ein. Von einem Einsatztrupp der Feuerwehr Rankweil wurde der Brand dann endgültig gelöscht. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden, das Auto dürfte allerdings ein Fall für die Schrottpresse sein.
