Und plötzlich brannte das Armaturenbrett

Arbeiter eilten zur Hilfe

Kaum war der Wagen abgestellt, ging auch schon das Armaturenbrett in Flammen auf – nur wenige Sekunden vorher war das Ehepaar aus dem Fahrzeug gestiegen. Glücklicherweise waren zwei Mitarbeiter der Firma vor Ort – sie schnappten sich sofort zwei Handfeuerlöscher und dämmten damit den Brand ein. Von einem Einsatztrupp der Feuerwehr Rankweil wurde der Brand dann endgültig gelöscht. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden, das Auto dürfte allerdings ein Fall für die Schrottpresse sein.