Pistenrowdy ließ Verletzten einfach liegen

Zugetragen hat sich der Unfall gegen 9.30 Uhr auf der zu diesem Zeitpunkt stark frequentierten roten Piste (Nummer 258) nahe der Sonnenjet-Bahn. Ein 54 Jahre alter Deutscher fuhr gerade talwärts, da kreuzte plötzlich ein unbekannter, dunkel gekleideter Skifahrer seinen Weg – eine Kollision war nicht mehr zu verhindern. Der 54-Jährige kam böse zu Sturz und blieb schwerverletzt auf der Piste liegen. Wie sich später herausstellte, hatte er eine Schulterluxation erlitten – der Mann wurde von der Crew des Rettungshubschraubers „Gallus 1“ geborgen und zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Tal geflogen.