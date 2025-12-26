Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Flucht nach Crash

Pistenrowdy ließ Verletzten einfach liegen

Chronik
26.12.2025 13:15
Der Verletzte wurde von der „Gallus 1“-Crew geborgen.
Der Verletzte wurde von der „Gallus 1“-Crew geborgen.(Bild: Bergrettung Vorarlberg, NiederWolfsGruber Photography)

Am Christtag sind im Skigebiet Schröcken-Salober zwei Skifahrer mit voller Wucht zusammengekracht. Während der eine schwerverletzt auf der Piste liegen blieb, setzte der andere seine Fahrt einfach fort.

0 Kommentare

Zugetragen hat sich der Unfall gegen 9.30 Uhr auf der zu diesem Zeitpunkt stark frequentierten roten Piste (Nummer 258) nahe der Sonnenjet-Bahn. Ein 54 Jahre alter Deutscher fuhr gerade talwärts, da kreuzte plötzlich ein unbekannter, dunkel gekleideter Skifahrer seinen Weg – eine Kollision war nicht mehr zu verhindern. Der 54-Jährige kam böse zu Sturz und blieb schwerverletzt auf der Piste liegen. Wie sich später herausstellte, hatte er eine Schulterluxation erlitten – der Mann wurde von der Crew des Rettungshubschraubers „Gallus 1“ geborgen und zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Tal geflogen.

Polizei sucht Zeugen
Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt hingegen einfach fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Unbekannte sowie etwaige Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Au (Telefon: +43 59133 8122 100) in Verbindung zu setzen.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-4° / 1°
Symbol wolkig
Bludenz
-5° / -0°
Symbol heiter
Dornbirn
-2° / 1°
Symbol wolkig
Feldkirch
-4° / 0°
Symbol wolkig

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir zusperren auch“
252.888 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Max Verstappen wechselt im neuen Jahr zu Mercedes
123.476 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
115.938 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Mehr Chronik
Flucht nach Crash
Pistenrowdy ließ Verletzten einfach liegen
Brand auf Bauernhof
Miauende Kätzchen wurden zu Lebensrettern
Familientragödie
Schock: Vier Leichen in Liechtenstein gefunden
Grabher auf Teneriffa
ÖTV-Ass bereitete sich gegen Ex-Nummer eins vor
Glück in Vorarlberg
1,9 Mio. Euro: Quicktipp-Gewinner knackt Jackpot
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf