Pistenrowdy ließ Verletzten einfach liegen

Am Christtag sind im Skigebiet Schröcken-Salober zwei Skifahrer mit voller Wucht zusammengekracht. Während der eine schwerverletzt auf der Piste liegen blieb, setzte der andere seine Fahrt einfach fort.
Zugetragen hat sich der Unfall gegen 9.30 Uhr auf der zu diesem Zeitpunkt stark frequentierten roten Piste (Nummer 258) nahe der Sonnenjet-Bahn. Ein 54 Jahre alter Deutscher fuhr gerade talwärts, da kreuzte plötzlich ein unbekannter, dunkel gekleideter Skifahrer seinen Weg – eine Kollision war nicht mehr zu verhindern. Der 54-Jährige kam böse zu Sturz und blieb schwerverletzt auf der Piste liegen. Wie sich später herausstellte, hatte er eine Schulterluxation erlitten – der Mann wurde von der Crew des Rettungshubschraubers „Gallus 1“ geborgen und zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Tal geflogen.
Polizei sucht Zeugen
Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt hingegen einfach fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Unbekannte sowie etwaige Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Au (Telefon: +43 59133 8122 100) in Verbindung zu setzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.