Erst Pkw zerlegt, dann von Unfallort geflüchtet

Ein 19-jähriger Mann fuhr gegen 2 Uhr mit seinem Pkw auf der Langenegger Straße (L6) von Krumbach kommend in Richtung Langenegg. In einer lang gezogenen Rechtskurve kam er plötzlich mit seinem Wagen aus noch nicht geklärter Ursache von der Straße ab – sein Fahrzeug krachte erst gegen einen Leitungsmast und anschließend in den Verteilerkasten eines Netzbetreibers.