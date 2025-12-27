Vorteilswelt
Kennzeichen abmontiert

Erst Pkw zerlegt, dann von Unfallort geflüchtet

Vorarlberg
27.12.2025 13:32
Der Wagen endeten als Totalschaden.
Der Wagen endeten als Totalschaden.(Bild: Shourot Maurice)

In der Nacht auf Samstag hat sich in Krumbach in Vorarlberg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Als die Polizei am Unfallort eintraf, fehlte von dem Lenker jede Spur. Dieser meldete sich erst viele Stunden später.

Ein 19-jähriger Mann fuhr gegen 2 Uhr mit seinem Pkw auf der Langenegger Straße (L6) von Krumbach kommend in Richtung Langenegg. In einer lang gezogenen Rechtskurve kam er plötzlich mit seinem Wagen aus noch nicht geklärter Ursache von der Straße ab – sein Fahrzeug krachte erst gegen einen Leitungsmast und anschließend in den Verteilerkasten eines Netzbetreibers.

Das war einmal ein Verteilerkasten.
Das war einmal ein Verteilerkasten.(Bild: Shourot Maurice)

Ein Bild der Verwüstung
Als die Polizei am Einsatzort eintraf, offenbarte sich den Beamten ein Bild der Verwüstung: Der Pkw war ein Totalschaden, der Verteilerkasten komplett zerstört, der Leitungsmast stark beschädigt. Vom Lenker selbst fehlte jede Spur – der 19-Jährige hatte die Kennzeichen abmontiert und war anschließend zu Fuß geflüchtet.

In der Folge wurde eine großangelegte Suchaktion eingeleitet. Bei Minusgraden durchkämmten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sowie zahlreiche Anwohner die umliegenden Wiesen und Wälder – allerdings ohne Erfolg, nach zwei Stunden wurde die Suche eingestellt. Am Vormittag meldete sich der 19-Jährige schließlich bei der Polizei. Er wurde an die zuständige Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

