Streamen, bis das Hirn platzt

Vor einem Jahr hat eine Forschungsgruppe aus Jena eine Studie zum Komaglotzen veröffentlicht. Die Probanden mussten acht Stunden am Tag dauerfernsehen, während die Wissenschaftler maßen, was so im Gehirn passiert. Ergebnis: „Fünf Tage hintereinander bingwatchen war nicht schlecht fürs Gehirn, im Gegenteil. Das visuelle Kurzzeitgedächtnis (...) verbesserte sich. Außerdem lernten die Versuchspersonen während der Studie Zehn-Finger-Tippen am Computer“, fasst die Wissenschaftsjournalistin Lena Bültena in der ZEIT vom 26. Dezember 2024 die Studie zusammen.