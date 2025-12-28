Funkenflug steckte Holzkisten in Brand

Ausgebrochen war das Feuer gegen 22.50 Uhr. Laut Polizei sei davon auszugehen, dass Funkenflug von einer in der Nähe aufgestellten, unbeobachteten Feuerschale die Holzkisten in Brand gesteckt hat. Glücklicherweise wurden mehrere Hausbewohner frühzeitig auf das Feuer aufmerksam – gemeinsam gelang es ihnen, die Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr zu löschen.