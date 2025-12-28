Funkenflug steckte Holzkisten in Brand

Samstagnacht musste die Bludenzer Feuerwehr ausrücken, weil mehrere vor einem Mehrparteienhaus abgestellte Holzkisten in Brand geraten waren. Bevor die Florianis am Einsatzort eintrafen, hatten Hausbewohner das Feuer bereits gelöscht.
Ausgebrochen war das Feuer gegen 22.50 Uhr. Laut Polizei sei davon auszugehen, dass Funkenflug von einer in der Nähe aufgestellten, unbeobachteten Feuerschale die Holzkisten in Brand gesteckt hat. Glücklicherweise wurden mehrere Hausbewohner frühzeitig auf das Feuer aufmerksam – gemeinsam gelang es ihnen, die Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr zu löschen.
Dank des raschen Handels konnte größerer Sachschaden vermieden werden, nur die Fassade des Mehrparteienhauses wurde ein wenig in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden.
