Adeyemis Magical Mystery Tour

Mit magischen Zahlen ist das so eine Sache und man kommt kaum an ihnen vorbei, egal ob man sich mit den Märchen der Brüder Grimm oder mit dem Schalenmodell der Kernphysik beschäftigt. Man kann zwar an die Numerologie glauben, die sagt „jede Zahl zwischen 1 und 100 trägt ihre eigene einzigartige Schwingung und Energie in sich und beeinflusst verschiedene Aspekte unseres Lebens“, man kann es aber auch bleiben lassen. Die angestaubten Storys über 3, 7 oder 13 sind sowieso Caffè Freddo, interessanter wird es da schon im fünfstelligen Bereich. So ist rätselhafterweise 10.525 die Artikelnummer sowohl für eine Zündspule, die mit SAAB-Modellen der Baureihen 9-3 und 9-5 kompatibel ist, als auch für den LEGO-Bausatz „Großer Bauernhof“, dessen Zusammenbau laut Packungsaufdruck „2-5 Jahre“ dauern soll. Aber auch im Profifußball spielt diese Zahl eine Rolle.