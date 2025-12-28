Vorteilswelt
Ach, übrigens...

Adeyemis Magical Mystery Tour

Vorarlberg
28.12.2025 09:45
Karim Adeyemi hat Flausen im Kopf.
Karim Adeyemi hat Flausen im Kopf.(Bild: EPA/Friedemann Vogel)

Top-Kicker Karin Adeyemi polarisiert. Derzeit lässt der Ex-Salzburger seinen Verein Borussia Dortmund zappeln. Auch sein neuer Manager, einer der 10.525 von der FIFA lizenzierten, ist schwer erreichbar. „Krone“-Autor Harald Petermichl hat sich das Spektakel ein wenig genauer abgeschaut.  

Mit magischen Zahlen ist das so eine Sache und man kommt kaum an ihnen vorbei, egal ob man sich mit den Märchen der Brüder Grimm oder mit dem Schalenmodell der Kernphysik beschäftigt. Man kann zwar an die Numerologie glauben, die sagt „jede Zahl zwischen 1 und 100 trägt ihre eigene einzigartige Schwingung und Energie in sich und beeinflusst verschiedene Aspekte unseres Lebens“, man kann es aber auch bleiben lassen. Die angestaubten Storys über 3, 7 oder 13 sind sowieso Caffè Freddo, interessanter wird es da schon im fünfstelligen Bereich. So ist rätselhafterweise 10.525 die Artikelnummer sowohl für eine Zündspule, die mit SAAB-Modellen der Baureihen 9-3 und 9-5 kompatibel ist, als auch für den LEGO-Bausatz „Großer Bauernhof“, dessen Zusammenbau laut Packungsaufdruck „2-5 Jahre“ dauern soll. Aber auch im Profifußball spielt diese Zahl eine Rolle.

Denn mit Stand vom 4. Dezember waren – so die FIFA – weltweit 10.525 Spielerberater lizenziert, davon eine Handvoll Beraterinnen. Das sind Personen, die sich darum kümmern, dass ihre Schützlinge möglichst lukrative Verträge bekommen, wenn sie bei einem Verein unterschreiben. Und dass sich die von ihnen besonders gehätschelten verzogenen Multimillionärs-Bubis aus bestehenden Verträgen herausklagen oder herausstreiken können, wenn es ihnen in den Kram passt. Alles schon dagewesen. Für diese Beratertätigkeiten haben Vereine im Jahr 2025 knapp 1,2 Milliarden Euro gelöhnt, wovon fast ein Drittel auf England und Deutschland entfiel. Da muss ne alte Frau lange für stricken. Apropos: Im Frauenfußball reden wir im selben Zeitraum von gut 5 Millionen…

Karim Adeyemis neuer Berater Jorge Mendes ist nicht leicht zu erreichen.
Karim Adeyemis neuer Berater Jorge Mendes ist nicht leicht zu erreichen.(Bild: EPA/ESTELA SILVA)

Der Ballspielverein Lüdenscheid-Nord 09 hat übrigens gerade ein kleines, wenn auch lästiges Problem, weil Herr Jorge Mendes, der neue Berater von Karim Adeyemi, für Ricken, Kehl & Co. temporarily not available ist, obwohl man einen neuen Vertrag abschließen möchte. Soll gerüchteweise daran liegen, dass die Schweizer Rapperin Loredana, Ehefrau des verhaltensauffälligen Ex-Salzburgers, lieber in einer europäischen Metropole und nicht in einem Dorf wie Dortmund mit läppischen 600.000 Einwohner:innen leben möchte. Aber vielleicht ist das auch Unsinn und Herr Mendes will lediglich einen besser dotierten Kontrakt erwirken, damit Klein-Karim seine Mystery Boxes künftig in einem Fachgeschäft kaufen kann und nicht bei Rudis Resterampe, wo man nie genau weiß, ob sich darin nicht doch illegale Waffen befinden. Warten wir einfach ab; im Neuen Jahr wird sich Magier Mendes dann schon wieder melden.

Porträt von Harald Petermichl
Harald Petermichl
Vorarlberg
Ach, übrigens...
Adeyemis Magical Mystery Tour
Klosteraufhebungen
„Gründlich und bedächtig zu Werke gegangen“
Ländle-Adler
Luft nach oben für Niklas Bachlinger in Engelberg
„Vögels Lexikon“
Warum „Gschtudierte“ nicht immer schlau sind
Schneiders Brille
Streamen, bis das Hirn platzt
