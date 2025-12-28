Adeyemis Magical Mystery Tour

Top-Kicker Karin Adeyemi polarisiert. Derzeit lässt der Ex-Salzburger seinen Verein Borussia Dortmund zappeln. Auch sein neuer Manager, einer der 10.525 von der FIFA lizenzierten, ist schwer erreichbar. „Krone“-Autor Harald Petermichl hat sich das Spektakel ein wenig genauer abgeschaut.
Mit magischen Zahlen ist das so eine Sache und man kommt kaum an ihnen vorbei, egal ob man sich mit den Märchen der Brüder Grimm oder mit dem Schalenmodell der Kernphysik beschäftigt. Man kann zwar an die Numerologie glauben, die sagt „jede Zahl zwischen 1 und 100 trägt ihre eigene einzigartige Schwingung und Energie in sich und beeinflusst verschiedene Aspekte unseres Lebens“, man kann es aber auch bleiben lassen. Die angestaubten Storys über 3, 7 oder 13 sind sowieso Caffè Freddo, interessanter wird es da schon im fünfstelligen Bereich. So ist rätselhafterweise 10.525 die Artikelnummer sowohl für eine Zündspule, die mit SAAB-Modellen der Baureihen 9-3 und 9-5 kompatibel ist, als auch für den LEGO-Bausatz „Großer Bauernhof“, dessen Zusammenbau laut Packungsaufdruck „2-5 Jahre“ dauern soll. Aber auch im Profifußball spielt diese Zahl eine Rolle.
Denn mit Stand vom 4. Dezember waren – so die FIFA – weltweit 10.525 Spielerberater lizenziert, davon eine Handvoll Beraterinnen. Das sind Personen, die sich darum kümmern, dass ihre Schützlinge möglichst lukrative Verträge bekommen, wenn sie bei einem Verein unterschreiben. Und dass sich die von ihnen besonders gehätschelten verzogenen Multimillionärs-Bubis aus bestehenden Verträgen herausklagen oder herausstreiken können, wenn es ihnen in den Kram passt. Alles schon dagewesen. Für diese Beratertätigkeiten haben Vereine im Jahr 2025 knapp 1,2 Milliarden Euro gelöhnt, wovon fast ein Drittel auf England und Deutschland entfiel. Da muss ne alte Frau lange für stricken. Apropos: Im Frauenfußball reden wir im selben Zeitraum von gut 5 Millionen…
Der Ballspielverein Lüdenscheid-Nord 09 hat übrigens gerade ein kleines, wenn auch lästiges Problem, weil Herr Jorge Mendes, der neue Berater von Karim Adeyemi, für Ricken, Kehl & Co. temporarily not available ist, obwohl man einen neuen Vertrag abschließen möchte. Soll gerüchteweise daran liegen, dass die Schweizer Rapperin Loredana, Ehefrau des verhaltensauffälligen Ex-Salzburgers, lieber in einer europäischen Metropole und nicht in einem Dorf wie Dortmund mit läppischen 600.000 Einwohner:innen leben möchte. Aber vielleicht ist das auch Unsinn und Herr Mendes will lediglich einen besser dotierten Kontrakt erwirken, damit Klein-Karim seine Mystery Boxes künftig in einem Fachgeschäft kaufen kann und nicht bei Rudis Resterampe, wo man nie genau weiß, ob sich darin nicht doch illegale Waffen befinden. Warten wir einfach ab; im Neuen Jahr wird sich Magier Mendes dann schon wieder melden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.