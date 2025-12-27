Luft nach oben für Niklas Bachlinger in Engelberg

Nachdem Ländle-Adler Niklas Bachlinger bei seinem letzten Einsatz im Continentalcup im finnischen Ruka als 29. und 30. durchwachsen in die neue Wintersaison gestartet war, konnte sich der Schoppernauer beim ersten Bewerb bei der zweiten Station des Conti-Cups in Engelberg (Sz) nun schon deutlich steigern. Der Junioren-Weltmeister von Lahti 2021 landete im ersten Durchgang mit 129 Metern auf dem 14. Platz. Im Finale erwischte der 24-Jährige nicht die besten Bedingungen, kurz vor seinem Sprung wurde zudem der Anlauf verkürzt. Bachlinger setzte nach 130 Metern auf, bekam aber Abzug in den Haltungsnoten und schloss den ersten Bewerb in Engelberg auf dem 18. Rang ab. „Ich muss noch lockerer werden und an mich glauben“, weiß der Bregenzerwälder. Den Sieg holte sich der Tiroler Clemens Leitner vor dem Kärntner Markus Müller.