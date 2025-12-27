Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ländle-Adler

Luft nach oben für Niklas Bachlinger in Engelberg

Vorarlberg
27.12.2025 18:25
(Bild: EPA/Grzegorz Momot)

Beim ersten von zwei Continental-Cup-Bewerben in Engelberg (Sz) zeigte sich Ländle-Adler Niklas Bachlinger im Vergleich zum Auftakt in Ruka (Fin) verbessert, aber dennoch ausbaufähig. Heute gibt es für den Bregenzerwälder eine zweite Chance auf der Großtitlisschanze.

0 Kommentare

Nachdem Ländle-Adler Niklas Bachlinger bei seinem letzten Einsatz im Continentalcup im finnischen Ruka als 29. und 30. durchwachsen in die neue Wintersaison gestartet war, konnte sich der Schoppernauer beim ersten Bewerb bei der zweiten Station des Conti-Cups in Engelberg (Sz) nun schon deutlich steigern. Der Junioren-Weltmeister von Lahti 2021 landete im ersten Durchgang mit 129 Metern auf dem 14. Platz. Im Finale erwischte der 24-Jährige nicht die besten Bedingungen, kurz vor seinem Sprung wurde zudem der Anlauf verkürzt. Bachlinger setzte nach 130 Metern auf, bekam aber Abzug in den Haltungsnoten und schloss den ersten Bewerb in Engelberg auf dem 18. Rang ab. „Ich muss noch lockerer werden und an mich glauben“, weiß der Bregenzerwälder. Den Sieg holte sich der Tiroler Clemens Leitner vor dem Kärntner Markus Müller.

Lesen Sie auch:
Niklas Bachlinger führt im Grand Prix, jetzt geht sein Fokus aber auf den Conticup.
Kampf ums Ticket
Bachlinger ist bereit für das Duell im Adlerhorst
23.09.2025
Skisprung-Grand-Prix
Niklas Bachlinger auch in Wisla grandios!
17.08.2025

Zweite Chance
Am Sonntag gibt es für Bachlinger, der mit den anderen ÖSV-Adlern um Nominierungen für die zwei österreichischen Springen bei der anstehenden Vierschanzentournee kämpft, beim zweiten Springen die zweite Chance auf der Großtitlisschanze.

Porträt von Vorarlberg Sport
Vorarlberg Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-4° / -1°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-6° / -2°
Symbol heiter
Dornbirn
-1° / 0°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-4° / -2°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
272.205 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
164.764 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
139.543 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Mehr Vorarlberg
Ländle-Adler
Luft nach oben für Niklas Bachlinger in Engelberg
„Vögels Lexikon“
Warum „Gschtudierte“ nicht immer schlau sind
Schneiders Brille
Streamen, bis das Hirn platzt
Kennzeichen abmontiert
Erst Pkw zerlegt, dann von Unfallort geflüchtet
Einsatz in Rankweil
Und plötzlich brannte das Armaturenbrett
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf