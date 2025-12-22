Mit salziger Luft und Spielzeit durch den Winter

Ein ganz besonderes Kindercafé hat Angelika Vallant in Wolfsberg eröffnet: Im „Meerida“ kann nicht nur gespielt werden, während Mama und Papa entspannt Kaffee trinken. Ein besonderer Salzraum sorgt in der Schnupfenzeit für freie Nasen.
„Eigentlich hatte mein Mann Christian die Idee. Wir wollten etwas für Kinder machen, aber gleichzeitig auch etwas für die Gesundheit“, erzählt Angelika Vallant. Die Lavanttalerin hat in der Wiener Straße in Wolfsberg ein ganz besonderes Eltern-Kinder-Café eröffnet. Das „Meerida“ ist im Grunde zuallererst ein Lokal mit Spielraum. Kinder können sich mit Holzspielzeug, Puppen und Büchern austoben, während Eltern daneben in Ruhe ihr Getränk genießen. Wer einen Platz bucht, hat auch einen einstündigen Aufenthalt im Salzraum dabei.
Und dieser ist ganz speziell, denn Salz hat bekanntlich eine besondere Wirkung. Vallant: „Eine Stunde bei uns ist wie ein ganzer Tag am Meer.“ Das Salz wird mit einer Art Vernebler in die Luft gebracht, außerdem liegt grobes Salz am Boden. Kinder spielen dann quasi wie im Sand mit dem groben Salz und profitieren gleichzeitig von der frischen, antibakteriellen Luft. Beim Einatmen von feinen Salzpartikeln werden die Atemwege auf natürliche Weise gereinigt.
Diese antibakterielle Wirkung sorgt für freie Atemwege und kann auch vorbeugend gegen Schnupfen und Husten wirken. „Das alles passiert, ohne dass die Kinder es merken. Sie spielen sich gesund. Das Angebot ist für Kinder von 0 bis 99 Jahre nutzbar“, sagt Vallant.
Anstecken könne man sich übrigens vor Ort nicht! „Oft denken Leute, hier kommen ja nur verschnupfte Kinder her. Das ist natürlich Bödsinn. Die meisten nutzen den Salzraum präventiv“, erklärt die Lavanttalerin. Außerdem ist das Café aufgrund der Terminvergaben nie überfüllt.
Partner werden gesucht
In Kärnten ist das „Meerida“ übrigens das einzige Lokal der Franchise-Kette. Vallant: „Bald wird in Graz eröffnet. Wir suchen aber auch nach Partnern in Klagenfurt oder Oberkärnten.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.