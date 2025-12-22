Mit salziger Luft und Spielzeit durch den Winter

„Eigentlich hatte mein Mann Christian die Idee. Wir wollten etwas für Kinder machen, aber gleichzeitig auch etwas für die Gesundheit“, erzählt Angelika Vallant. Die Lavanttalerin hat in der Wiener Straße in Wolfsberg ein ganz besonderes Eltern-Kinder-Café eröffnet. Das „Meerida“ ist im Grunde zuallererst ein Lokal mit Spielraum. Kinder können sich mit Holzspielzeug, Puppen und Büchern austoben, während Eltern daneben in Ruhe ihr Getränk genießen. Wer einen Platz bucht, hat auch einen einstündigen Aufenthalt im Salzraum dabei.