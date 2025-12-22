Vorteilswelt
Angebot im Lavanttal

Mit salziger Luft und Spielzeit durch den Winter

Kärnten
22.12.2025 12:00
Im Salzraum wird spielerisch das Immunsystem gestärkt.
Im Salzraum wird spielerisch das Immunsystem gestärkt.

Ein ganz besonderes Kindercafé hat Angelika Vallant in Wolfsberg eröffnet: Im „Meerida“ kann nicht nur gespielt werden, während Mama und Papa entspannt Kaffee trinken. Ein besonderer Salzraum sorgt in der Schnupfenzeit für freie Nasen.

„Eigentlich hatte mein Mann Christian die Idee. Wir wollten etwas für Kinder machen, aber gleichzeitig auch etwas für die Gesundheit“, erzählt Angelika Vallant. Die Lavanttalerin hat in der Wiener Straße in Wolfsberg ein ganz besonderes Eltern-Kinder-Café eröffnet. Das „Meerida“ ist im Grunde zuallererst ein Lokal mit Spielraum. Kinder können sich mit Holzspielzeug, Puppen und Büchern austoben, während Eltern daneben in Ruhe ihr Getränk genießen. Wer einen Platz bucht, hat auch einen einstündigen Aufenthalt im Salzraum dabei. 

Und dieser ist ganz speziell, denn Salz hat bekanntlich eine besondere Wirkung. Vallant: „Eine Stunde bei uns ist wie ein ganzer Tag am Meer.“ Das Salz wird mit einer Art Vernebler in die Luft gebracht, außerdem liegt grobes Salz am Boden. Kinder spielen dann quasi wie im Sand mit dem groben Salz und profitieren gleichzeitig von der frischen, antibakteriellen Luft. Beim Einatmen von feinen Salzpartikeln werden die Atemwege auf natürliche Weise gereinigt.

Diese antibakterielle Wirkung sorgt für freie Atemwege und kann auch vorbeugend gegen Schnupfen und Husten wirken. „Das alles passiert, ohne dass die Kinder es merken. Sie spielen sich gesund. Das Angebot ist für Kinder von 0 bis 99 Jahre nutzbar“, sagt Vallant.

Kinder von 0 bis 99 Jahre haben im Meerida Spaß.
Kinder von 0 bis 99 Jahre haben im Meerida Spaß.

Anstecken könne man sich übrigens vor Ort nicht! „Oft denken Leute, hier kommen ja nur verschnupfte Kinder her. Das ist natürlich Bödsinn. Die meisten nutzen den Salzraum präventiv“, erklärt die Lavanttalerin. Außerdem ist das Café aufgrund der Terminvergaben nie überfüllt.

Partner werden gesucht
In Kärnten ist das „Meerida“ übrigens das einzige Lokal der Franchise-Kette. Vallant: „Bald wird in Graz eröffnet. Wir suchen aber auch nach Partnern in Klagenfurt oder Oberkärnten.“ 

Porträt von Elisabeth Nachbar
Elisabeth Nachbar
Angebot im Lavanttal
Mit salziger Luft und Spielzeit durch den Winter
Umbau für 70.000 Euro?
Neuer Plan für beliebten Platz am Klopeiner See
Geschichtsvereinspreis
Forschen ist „nice“: Maturanten stöbern im Archiv
Schreiben an Austria
Ultimatum fix: Kommt kein Geld, sind Spieler weg!
Krone Plus Logo
Kärntner Landesbudget
Zu hohes Minus: Das Sparen hat erst begonnen …
