Illegale Tuning-Shows vor Online-Publikum

Massive Lärm- und Rauchentwicklung

Teilweise sollen Hunderte Personen an den Zusammenkünften teilgenommen haben, Sicherheitsvorkehrungen blieben laut Exekutive aber außen vor. Die Auto-Tuner begaben sich in „Burnouts“, Drift-Manöver und teils fuhren Personen im Kofferraum mit. Das alles geht zurück auf einen österreichischen Staatsbürger aus Wien, der auf Social Media um die 28.000 Follower hatte. Online rief er auch immer zu den Treffen auf.