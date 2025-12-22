Illegale Tuning-Shows vor Online-Publikum

Ein Wiener (27) soll über Monate lang illegale Auto-Tuner-Treffen in Vösendorf organisiert haben. Auf Social Media sahen ihm dabei Tausende Follower regelmäßig zu.
Über mehrere Monate hinweg soll ein 27-Jähriger zu illegalen Treffen der Auto-Tuning-Szene in Vösendorf (Bezirk Mödling) aufgerufen haben. Ermittlungen nahm die Polizei auf, nachdem eine Anzeige der betroffenen Immobiliengesellschaft, der das Gelände gehört, eingetroffen war.
Dort hinterließen die Drift-Manöver schwere Sachbeschädigung durch massiven Reifenabrieb auf dem Asphalt und den Bodenmarkierungen. Das Unternehmen spricht von einem Schaden um die 30.000 Euro.
Massive Lärm- und Rauchentwicklung
Teilweise sollen Hunderte Personen an den Zusammenkünften teilgenommen haben, Sicherheitsvorkehrungen blieben laut Exekutive aber außen vor. Die Auto-Tuner begaben sich in „Burnouts“, Drift-Manöver und teils fuhren Personen im Kofferraum mit. Das alles geht zurück auf einen österreichischen Staatsbürger aus Wien, der auf Social Media um die 28.000 Follower hatte. Online rief er auch immer zu den Treffen auf.
Trotz der Versuche des Mannes, seine Identität im Netz zu verschleiern, gelang es der Polizeiinspektion Vösendorf in Zusammenarbeit mit den IT-Experten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, den Tatverdächtigen zu identifizieren. Der Wiener ist nicht geständig, ihn und andere Teilnehmer erwarten Anzeigen.
