Ultimatum fix: Kommt kein Geld, sind Spieler weg!

Nun fix: Austria Klagenfurts Fußballer stellen dem Zweitligisten ein offizielles Ultimatum über die Gewerkschaften – kommt kein Geld, sind sie weg. Violetter Steuerberater versucht indes über Deutschland, Saudi-Investoren an Land zu ziehen. . .
Steht die Austria Klagenfurt bald ohne Spieler da? Absolut möglich! Denn einige Akteure des kriselnden Zweitligisten stellten ihrem Arbeitgeber jetzt offiziell per Mahnung ein Ultimatum – hauptsächlich über die Gewerkschaften „VdF“ und „Younion“.
„Wollten, dass es das ganze Team macht“
„Wir waren in Klagenfurt und haben den Jungs geraten, es einheitlich als Team zu machen. Dann wäre der Druck auf den Klub größer gewesen. Alle haben es letzten Endes nicht gemacht, aber einige“, erklärt „VdF“-Boss Gernot Baumgartner.
„Dann wären die Spieler frei. . .“
„Kommt der Verein den Zahlungen bis zum 2. Jänner nicht nach, haben die Profis die Möglichkeit, aus dem Vertrag auszusteigen und wären frei – dieses Schreiben ist rausgegangen“, erklärt „Younion“-Chef Thomas Pichlmann.
„Keiner will schaden“
Wie viel offen ist? „Der doppelte Gehalt und sämtliche Punkteprämien aus dem Herbst fehlen“, sagen Baumgartner sowie Pichlmann – und betonen auch: „Die Spieler wollen dem Verein nicht schaden, machen aber von ihrem Recht Gebrauch.“
Saudi-Rettung?
Sonst? Wie man aus dem Büro des violetten Steuerberaters Gerhard Engl hört, würde Gesellschafter Zeljko Karajica mittlerweile 50 Prozent des Klubs um zwei Millionen Euro abgeben – über deutsche Unternehmer versuche man demnach, an saudische Investoren zu kommen. Im Hintergrund bereite man sich aber auf den Worst Case vor – der Insolvenz heißt. „Wenn ein Klub keine Spieler mehr hat, kann’s natürlich so passieren wie in Stripfing. . .“, weiß auch Baumgartner.
