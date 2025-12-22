Ultimatum fix: Kommt kein Geld, sind Spieler weg!

Saudi-Rettung?

Sonst? Wie man aus dem Büro des violetten Steuerberaters Gerhard Engl hört, würde Gesellschafter Zeljko Karajica mittlerweile 50 Prozent des Klubs um zwei Millionen Euro abgeben – über deutsche Unternehmer versuche man demnach, an saudische Investoren zu kommen. Im Hintergrund bereite man sich aber auf den Worst Case vor – der Insolvenz heißt. „Wenn ein Klub keine Spieler mehr hat, kann’s natürlich so passieren wie in Stripfing. . .“, weiß auch Baumgartner.