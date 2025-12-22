Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Umbau für 70.000 Euro?

Neuer Plan für beliebten Platz am Klopeiner See

Kärnten
22.12.2025 10:00
Das Bauernmarkt-Areal soll gepflastert werden (Symbolbild).
Das Bauernmarkt-Areal soll gepflastert werden (Symbolbild).(Bild: Sepp Pail)

Kaum ist der Christkindlmarkt abgebaut, wird über das Bauernmarkt-Areal diskutiert. Für einen 70.000-Euro-teuren Umbau liegen Pläne bereits auf dem Tisch.

0 Kommentare

„Schön wäre ein Gesamtkonzept, dass auch den bestehenden Spielplatz und die WC-Anlagen einschließt“, betont Gemeinderat Reinhard Mathes und startet damit eine Diskussion in der Seengemeinde.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wollte man eigentlich über die Neugestaltung der „Molkerei“ abstimmen. Das Areal direkt am Nordufer des Klopeiner Sees, das aktuell Platz für den beliebten Bauernmarkt bietet, soll für stolze 70.000 Euro gepflastert werden. „Dazu gehört, dass bereits Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen zu den Hütten gezogen werden“, erklärt Bürgermeister Thomas Krainz. Die Hütten selbst wären in dem Budget noch nicht eingerechnet.

Konzept existiert bereits
Ein Konzept, sogar inklusive Bühne für Veranstaltungen und einem neuen größeren Spielplatz, gebe es schon seit Jahren. Nur bisher fehlten offenbar Mittel sowie Motivation zum Umbau. Besonders der in die Jahre gekommene Spielplatz ist immerhin vielen Eltern ein Dorn im Auge. Über das – oder die Beauftragung eines neuen Plans für das Gelände – wird jetzt in einem Ausschuss erneut beraten. 

Porträt von Elisabeth Nachbar
Elisabeth Nachbar
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
138.995 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
115.529 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
98.252 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Kärnten
Umbau für 70.000 Euro?
Neuer Plan für beliebten Platz am Klopeiner See
Geschichtsvereinspreis
Forschen ist „nice“: Maturanten stöbern im Archiv
Schreiben an Austria
Ultimatum fix: Kommt kein Geld, sind Spieler weg!
Krone Plus Logo
Kärntner Landesbudget
Zu hohes Minus: Das Sparen hat erst begonnen …
Türchen 22
In dieser Bäckerei trotz Unverträglichkeit naschen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf