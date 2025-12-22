Neuer Plan für beliebten Platz am Klopeiner See

Konzept existiert bereits

Ein Konzept, sogar inklusive Bühne für Veranstaltungen und einem neuen größeren Spielplatz, gebe es schon seit Jahren. Nur bisher fehlten offenbar Mittel sowie Motivation zum Umbau. Besonders der in die Jahre gekommene Spielplatz ist immerhin vielen Eltern ein Dorn im Auge. Über das – oder die Beauftragung eines neuen Plans für das Gelände – wird jetzt in einem Ausschuss erneut beraten.