Neuer Plan für beliebten Platz am Klopeiner See

Kaum ist der Christkindlmarkt abgebaut, wird über das Bauernmarkt-Areal diskutiert. Für einen 70.000-Euro-teuren Umbau liegen Pläne bereits auf dem Tisch.
„Schön wäre ein Gesamtkonzept, dass auch den bestehenden Spielplatz und die WC-Anlagen einschließt“, betont Gemeinderat Reinhard Mathes und startet damit eine Diskussion in der Seengemeinde.
In der jüngsten Gemeinderatssitzung wollte man eigentlich über die Neugestaltung der „Molkerei“ abstimmen. Das Areal direkt am Nordufer des Klopeiner Sees, das aktuell Platz für den beliebten Bauernmarkt bietet, soll für stolze 70.000 Euro gepflastert werden. „Dazu gehört, dass bereits Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen zu den Hütten gezogen werden“, erklärt Bürgermeister Thomas Krainz. Die Hütten selbst wären in dem Budget noch nicht eingerechnet.
Konzept existiert bereits
Ein Konzept, sogar inklusive Bühne für Veranstaltungen und einem neuen größeren Spielplatz, gebe es schon seit Jahren. Nur bisher fehlten offenbar Mittel sowie Motivation zum Umbau. Besonders der in die Jahre gekommene Spielplatz ist immerhin vielen Eltern ein Dorn im Auge. Über das – oder die Beauftragung eines neuen Plans für das Gelände – wird jetzt in einem Ausschuss erneut beraten.
