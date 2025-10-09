Energie-Streit: „Mit FP geht in Kärnten Licht aus“

Thematisch ging es in der heutigen Sitzung aber auch um die geplante 380-kV-Leitung durch Kärnten, an der die FPÖ viel Kritik übt. Welche Auswirkungen hat der geplante Ausbau der Strom-Infrastruktur in Kärnten auf die Bevölkerung, die Heimat und die Natur? „Im Osten stellen sie Windräder auf, quer durchs Land steht dann die 380-kV-Leitung hoch hinauf, und im Westen geht das Mölltal unter“, schimpft FP-Chef Erwin Angerer über Wind- und Wasserkraft. Auch das Team Kärnten kritisiert die „gigantische 380-kV-Trasse“, die Parteichef Gerhard Köfer als „Stromimperium auf Stahlbeinen“ und „massiven Angriff auf Kärntens Natur“ bezeichnete.