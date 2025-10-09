Energie-Streit: „Mit FP geht in Kärnten Licht aus“

Hohes Konfliktpotenzial bot die von den Freiheitlichen verlangte Sonderlandtagssitzung am Donnerstag: Diskutiert wurden vor allem die 380-kV-Leitung durch Kärnten und das Anfechtungsverfahren rund um die Windkraft-Befragung.
Schwere Vorwürfe erhoben die Freiheitlichen gegen die ÖVP/SPÖ-Regierung. Wie berichtet, ortete die FPÖ „Sabotage“ rund um das Anfechtungsverfahren der Windkraft-Volksbefragung vor dem Verfassungsgerichtshof. Es habe politischen Druck auf die Verfassungsabteilung gegeben, in der offiziellen Stellungnahme der Landesregierung sei bewusst gelogen worden. Für die Freiheitlichen Grund genug, um eine Sonderlandtagssitzung einzufordern.
Thematisch ging es in der heutigen Sitzung aber auch um die geplante 380-kV-Leitung durch Kärnten, an der die FPÖ viel Kritik übt. Welche Auswirkungen hat der geplante Ausbau der Strom-Infrastruktur in Kärnten auf die Bevölkerung, die Heimat und die Natur? „Im Osten stellen sie Windräder auf, quer durchs Land steht dann die 380-kV-Leitung hoch hinauf, und im Westen geht das Mölltal unter“, schimpft FP-Chef Erwin Angerer über Wind- und Wasserkraft. Auch das Team Kärnten kritisiert die „gigantische 380-kV-Trasse“, die Parteichef Gerhard Köfer als „Stromimperium auf Stahlbeinen“ und „massiven Angriff auf Kärntens Natur“ bezeichnete.
Bei solch großen Projekten sei Skepsis, Kritik und Ablehnung laut SPÖ-Klubobmann Herwig Seiser „sehr wahrscheinlich“, allerdings „achten wir auf größtmögliche Rücksicht auf Mensch und Natur. Wir wollen aber auch stabilen, leistbaren Strom und dürfen deshalb diesen Projekten nicht mit zukunftsvergessener Ablehnung begegnen.“
Unterdessen konfrontierte die ÖVP die Freiheitlichen mit ihren eigenen Aussagen aus der Vergangenheit, die konträr zu ihren heutigen Standpunkten stehen: „Erwin Angerer hat vorgeschlagen, dass wir Strom aus Windkraft aus dem Burgenland nach Kärnten holen – wie denn? Per W-LAN? Im Kanister?“, ärgert sich Energielandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) über die Opposition, die laut ihm „Ängste schürt“: „Damit schadet ihr der Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts!“
Sein Klubobmann Markus Malle symbolisierte mit einer Petroleumlampe, was aus seiner Sicht passieren würde, würde es nach der FPÖ gehen: „Mit der FPÖ geht in Kärnten das Licht aus. In einem Land mit starker Industrie, die dringend leistbaren Strom braucht, an der tausende Arbeitsplätze hängen!“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.