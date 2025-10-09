Vorteilswelt
Sonderlandtagssitzung

Energie-Streit: „Mit FP geht in Kärnten Licht aus“

Kärnten
09.10.2025 14:45
Anfang des Jahres konnten alle Kärntner über Windkraft auf Kärntens Bergen abstimmen ...
Anfang des Jahres konnten alle Kärntner über Windkraft auf Kärntens Bergen abstimmen (Symbolbild).(Bild: Krone KREATIV/Kelag Evelyn Hronek)

Hohes Konfliktpotenzial bot die von den Freiheitlichen verlangte Sonderlandtagssitzung am Donnerstag: Diskutiert wurden vor allem die 380-kV-Leitung durch Kärnten und das Anfechtungsverfahren rund um die Windkraft-Befragung.

0 Kommentare

Schwere Vorwürfe erhoben die Freiheitlichen gegen die ÖVP/SPÖ-Regierung. Wie berichtet, ortete die FPÖ „Sabotage“ rund um das Anfechtungsverfahren der Windkraft-Volksbefragung vor dem Verfassungsgerichtshof. Es habe politischen Druck auf die Verfassungsabteilung gegeben, in der offiziellen Stellungnahme der Landesregierung sei bewusst gelogen worden. Für die Freiheitlichen Grund genug, um eine Sonderlandtagssitzung einzufordern.

Thematisch ging es in der heutigen Sitzung aber auch um die geplante 380-kV-Leitung durch Kärnten, an der die FPÖ viel Kritik übt. Welche Auswirkungen hat der geplante Ausbau der Strom-Infrastruktur in Kärnten auf die Bevölkerung, die Heimat und die Natur? „Im Osten stellen sie Windräder auf, quer durchs Land steht dann die 380-kV-Leitung hoch hinauf, und im Westen geht das Mölltal unter“, schimpft FP-Chef Erwin Angerer über Wind- und Wasserkraft. Auch das Team Kärnten kritisiert die „gigantische 380-kV-Trasse“, die Parteichef Gerhard Köfer als „Stromimperium auf Stahlbeinen“ und „massiven Angriff auf Kärntens Natur“ bezeichnete.


Bei solch großen Projekten sei Skepsis, Kritik und Ablehnung laut SPÖ-Klubobmann Herwig Seiser „sehr wahrscheinlich“, allerdings „achten wir auf größtmögliche Rücksicht auf Mensch und Natur. Wir wollen aber auch stabilen, leistbaren Strom und dürfen deshalb diesen Projekten nicht mit zukunftsvergessener Ablehnung begegnen.“

Lesen Sie auch:
Die 380 kV-Leitung in Elixhausen (Salzburg) – Pläne für die Kärntner Hochspannungs-Trasse wurden ...
Lückenschluss bis 2033
Das sind die Trassenpläne für 380-kV-Leitung
29.09.2025
Politik und Wirtschaft
Die 380-kV-Leitung sorgt für gemischte Gefühle
30.09.2025
Krone Plus Logo
Arbeit mit Experten
Naturgefahren: So wird 380-kV-Leitung abgesichert
09.09.2025
Nach Regierungssitzung
„380-kV-Leitung wird große Betroffenheit auslösen“
15.07.2025

Unterdessen konfrontierte die ÖVP die Freiheitlichen mit ihren eigenen Aussagen aus der Vergangenheit, die konträr zu ihren heutigen Standpunkten stehen: „Erwin Angerer hat vorgeschlagen, dass wir Strom aus Windkraft aus dem Burgenland nach Kärnten holen – wie denn? Per W-LAN? Im Kanister?“, ärgert sich Energielandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) über die Opposition, die laut ihm „Ängste schürt“: „Damit schadet ihr der Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts!“ 

Sein Klubobmann Markus Malle symbolisierte mit einer Petroleumlampe, was aus seiner Sicht passieren würde, würde es nach der FPÖ gehen: „Mit der FPÖ geht in Kärnten das Licht aus. In einem Land mit starker Industrie, die dringend leistbaren Strom braucht, an der tausende Arbeitsplätze hängen!“

Porträt von Jennifer Kapellari
Jennifer Kapellari
Kärnten

Jahresbericht 2024
Glock verbucht weniger Umsatz und Gewinn
Krone Plus Logo
Ironman-WM auf Hawaii
Lisas Südsee-Traum: „Ein Platz auf dem Podium!“
Nun spricht der Coach
Kühbauer zu LASK-Wechsel: „Harte Enscheidung!“
Krone Plus Logo
Neues Millionenprojekt
Abriss und Neubau einer ganzen Wohnsiedlung
