Sportler des Jahres

Tschofenig und Lobnig mit Gala-Doppelschlag

Kärnten
22.12.2025 21:00
Daniel Tschofenig und Magdalena Lobnig strahlen von Kärntens Sport-Thron.
Daniel Tschofenig und Magdalena Lobnig strahlen von Kärntens Sport-Thron.(Bild: Gepa, World Rowing)

Kärntens Sportler des Jahres 2025 stehen fest! ÖSV-Adler Daniel Tschofenig wurde bei der 61. Galanacht im Casino Velden seiner Favoritenrolle gerecht, holte zum zweiten Mal in Folge die „Franz“-Trophäe. Bei den Damen fiel die Wahl der Kärntner Sportjournalisten auf Ruder-Ass Magdalena Lobnig – zum dritten Mal. 

Doppelschlag von Kärntens Sportlern des Jahres! Schon im Vorjahr hatte Skisprung-Ass Daniel Tschofenig bei der Galanacht des Sports im Casino Velden den Titel per Video-Konferenz den in Empfang genommen. Beflügelt davon segelte der Hohenthurner danach ja in der Vorsaison allen davon, holte die Vierschanzentournee und den Gesamtweltcup nach Hause – und trat damit in die großen Skisprung-Fußstapfen des fünffachen Kärntner Sportler des Jahres, Thomas Morgenstern.

Daniel Tschofenig erhielt in Planica die große Kristallkugel als Gesamtweltcupsieger 2024/25.
Daniel Tschofenig erhielt in Planica die große Kristallkugel als Gesamtweltcupsieger 2024/25.(Bild: GEPA)

Extratraining für die Tournee-Form
Heuer richtete der Überflieger auf die gleiche Art seine Dankesworte ans Publikum. Nicht, weil er wie im Vorjahr noch beim Weltcup in Engelberg war – sondern, weil er wegen der aktuell mäßigen Form am Dienstag noch Extraschichten am Bergisel in Innsbruck abspult, erst dann zum zweitägigen Weihnachtsurlaub nach Kärnten reist.

Zitat Icon

Man sieht nach dem Auftakt heuer schon, dass es schwierig wird, das vergangene Jahr zu toppen.

Daniel TSCHOFENIG, ÖSV-Skispringer

„Man sieht nach dem Auftakt schon, dass es schwierig wird, das vergangene Jahr zu toppen“, weiß „Tschofe“ und blickt zurück: „Die Tournee bleibt mir sicher am meisten im Kopf – alle Stationen waren speziell: die Aufholjagd in Oberstdorf, das perfekte Wochenende in Garmisch, der Dreifachsieg in Innsbruck und das tolle Finale in Bischofshofen.“

In Vertretung für Daniel nahmen auch heuer Mama Monika und Papa Gerhard den „Franz“ in Empfang.

Kärntens Sportler des Jahres 2025

Herren

  1. Daniel TSCHOFENIG (Skisprung) 558 Punkte
  2. Albin OUSCHAN (Billard) 384  
  3. Luca RAUCHENWALD (Wasserski) 260
  4. Heimo FUGGER (Rad) 235  
  5. Marco KASPER (Eishockey) 225  
  6. Marco SCHWARZ (Ski alpin) 212  
  7. Maximilian ORTNER (Skisprung) 206  
  8. Erik ZIMMERMANN (Kickboxen) 179
  9. Lukas PULLNIG (Leichtathletik) 152
  10. Heiko GIGLER (Schwimmen) 117

Damen

  1. Magdalena LOBNIG (Rudern) 489 Punkte  
  2. Jasmin OUSCHAN (Billard) 437  
  3. Anna GASSER (Snowboard) 369  
  4. Katharina TRUPPE (Ski alpin) 354  
  5. Lisa PERTERER (Ironman) 350  
  6. Sabine PAYER (Snowboard) 288
  7. Mirjam RESSMANN (Bogen) 146  
  8. Nadine FEST (Ski alpin) 126  
  9. Sandra BAUMGARTNER (Billard) 91
  10. Katharina NASCHENWENG (Fußball) 75 

Wieder alleine auf dem Thron
Zum bereits dritten Mal schlug Ruder-Queen Magdalena Lobnig zu! Die 35-Jährige hatte schon 2016 und 2021 die Wahl gewonnen – trotzdem war’s auch für die Völkermarkterin ein Doppelschlag. Im Vorjahr war sie ja mit Schwester Katharina als Team des Jahres geehrt worden. „Ich fühle mich geehrt – in Kärnten weiß jetzt glaube ich jeder schon, was Küstenrudern ist. Das ist echt cool“, freute sich Lobnig.

Beim Beachsprint muss Lobnig rudern und laufen.
Beim Beachsprint muss Lobnig rudern und laufen.(Bild: Richard Pichler Kelag)

Als Europameisterin und Vize-Weltmeisterin im Küstenruder-Beachsprint zeigte Magdalena heuer, dass sie bei der Olympia-Premiere dieser Disziplin 2028 in Los Angeles um Gold mitrudern will. „Die Ergebnisse waren gut – auch, wenn ich nach einer Lungenentzündung das ganze Jahr angeschlagen war“, sagt Lobnig, die heuer fast die ganze Saison ohne eigenen Coach absolvierte, vorige Woche selbst die Trainer-Ausbildung abgeschlossen hat.

Ab 2026 wird es professioneller: Der Beachsprint soll endlich eine Weltcup-Serie bekommen. Der rot-weiß-rote Verband hat dafür einen Stützpunkt in Malaga (Sp) eingerichtet. „Ich lerne jetzt schon spanisch, werde dort sicher einige Wochen verbringen. Direkt am Meer zu trainieren ist ein großer Vorteil.“

Alle Ehrungen auf einen Blick

61. Galanacht des Sports

  • Sportler des Jahres: Daniel Tschofenig (Skispringen) und Magdalena Lobnig (Rudern)
  • Team des Jahres: WAC (Fußball)
  • Aufsteiger des Jahres: Johannes Moser, David Pokorny (beide Fußball) und Carmen Spielberger (Ski Alpin)
  • Parasportler des Jahres: Thomas Grochar und Melissa Köck (beide Ski Alpin)
  • Special Olympics: Verena Eder (Solotanz) und Christoph Kandutsch (Bowling)
  • Lebenswerk: Joe „Tiger“ Pachler (Boxen)

Geschwister als erste Verfolger
Mit 52 Punkten Vorsprung verwies sie Jasmin Ouschan, Welt- und Europameister im Billard (8er-Ball), auf Platz zwei. Die 39-jährige Klagenfurterin verpasste mit Bruder Albin, der als 8er-Ball-Weltmeister ebenfalls hinter Tschofenig Zweiter wurde, die Gala.

Jasmin jubelte heuer schon über WM-Gold.
Als Nummer 1 zur WM
Mit 39 Jahren! Billard-Queen wieder an Weltspitze
15.12.2025

Denn das Duo kam erst in der Nacht aus den USA zurück – da erreichte Jasmin bei der 9er-Ball-WM das Viertelfinale, wurde Albin bei den Herren-Open Neunter. Das Stockerl bei den Herren komplettiert Wasserski-Europameister Luca Rauchenwald. Bei den Damen steht Snowboard-Ass Anna Gasser (Big-Air-Weltcupsieg am Kreischberg) noch am Podest.

Kärnten

Sportler des Jahres
Tschofenig und Lobnig mit Gala-Doppelschlag
Frist läuft ab
Klagenfurt überlegt: Kompromiss oder Klage?
Krone Plus Logo
Kärntner in New York
Gegner am College erhitzte die Kabine auf 38 Grad
Krone Plus Logo
Gemeinsam statt einsam
Weihnachten zwischen Hoffnung und Obdachlosigkeit
Neue Uniformen
3000 Euro für junge Feuerwehr-Talente in Kärnten
