Tschofenig und Lobnig mit Gala-Doppelschlag

Wieder alleine auf dem Thron

Zum bereits dritten Mal schlug Ruder-Queen Magdalena Lobnig zu! Die 35-Jährige hatte schon 2016 und 2021 die Wahl gewonnen – trotzdem war’s auch für die Völkermarkterin ein Doppelschlag. Im Vorjahr war sie ja mit Schwester Katharina als Team des Jahres geehrt worden. „Ich fühle mich geehrt – in Kärnten weiß jetzt glaube ich jeder schon, was Küstenrudern ist. Das ist echt cool“, freute sich Lobnig.