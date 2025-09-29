Das sind die Trassenpläne für 380 kV-Leitung

Die letzte Lücke im österreichischen 380-kV-Leitungsnetz soll bis 2033 geschlossen sein. Viel wurde über die mögliche Trassenführung zwischen Obersielach und Lienz spekuliert. Nun haben die Projektverantwortlichen Details präsentiert.
Wirtschaftlich ist der Stromausbau in Kärnten notwendig. Der Endenergieverbrauch hat sich in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt. Die Leitung spielt, so Projektbetreiber APG (Austrian Power Grid) eine zentrale Rolle für das sichere Gelingen der versorgungssicheren Energiewende und für die Dekarbonisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. In Kooperation mit der Kärnten Netz ist auch eine Verstärkung des 110-kV-Netzes geplant.
Die etwa 180 Kilometer lange Freitrasse zwischen Obersielach und Lienz mit bis zu 80 Meter hohen Strommasten sorgt aber immer wieder für Diskussionen. Bislang gab es eine grobe Korridorführung, die einen breiten Streifen durch Kärnten aufweist. Politik und Grundeigentümer pochten auf möglichst schnelle Bekanntgabe der genauen Trassenführung.
Verlauf durchs Drautal, Mölltal wenig unberührt
Montag wurden von APG und Kärnten Netz im Beisein von betroffenen Grundeigentümern die Pläne zur groben Trassenführung bekannt gegeben. Damit wurde der Korridor auf etwa 200 Meter eingegrenzt. Aus dem Plan sind auch die zusätzlichen 110kV-Leitungen als Abzweiger zu den jeweiligen Umspannwerken ersichtlich. Die neue Hochspannungsleitung wird von Lienz bis Villach durch das Drautal verlaufen – mit einer Verbindung zur Reißeck-Kraftwerksgruppe.
Dann weiter südlich des Ossiacher Sees bis St. Veit und Brückl. Schließlich erfolgt dann bei Obersielach der 380-kV-Ringschluss. Insgesamt 36 Kärntner Gemeinden sind von dem Großprojekt betroffen – mit zahlreichen Veranstaltungen wird in den kommenden Monaten die Bevölkerung genauer informiert. Der Landesregierung wurde der grobe Trassenverlauf auch schon präsentiert.
Straßen, Gleise und 110-kV-Leitung als Leitfaden
Für die neue Hochspannungsleitung wird auch stark schon vorhandene Infrastruktur genutzt. Von Lienz bis nach Kleblach-Lind, zur Reißeck-Kraftwerksgruppe und nach Spittal verlaufen schon Trassen für Auto- und Bahnverkehr. Dann geht es entlang der alten 110-kV-Leitung bis nach Paternion weiter – so auch im Gegendtal und ab Brückl. 140 Kilometer der alten Leitung werden dann umgebaut.
„Wir werden versuchen, Naturschutzgebiete so gut wie möglich zu umgehen“, erklärt Christian Bellina, APG- Teamleiter für Genehmigungen. „Die nächsten eineinhalb Jahre wird nun die Feintrasse bis zur Einreichung geplant.“ Die Maststandorte sollen bis nächstes Jahr feststehen – die Grobtrasse hat eine Planungsbreite von 200 Metern. Laut APG sei der vorliegende Plan „das Beste für Natur und Menschen“.
Jeweils 16 bis 20 Uhr werden eintägige regionale Infomessen stattfinden.
Mit der groben Trassenführung beginnt nun die detaillierte Planung sowie die Vorbereitung für die verpflichtende Umweltverträglichkeitsprüfung (UVO). Die Leitung soll siedlungsfern und verstärkt auf der Schattseite verlaufen. Bei der UVP sollen die Auswirkungen des Großprojekts auf Mensch, Tier und Natur untersucht werden. Die Bürger werden in dieser Phase ebenfalls die Chance haben, sich aktiv in den Prozess einzubringen und ihre Einwände und Vorschläge zu äußern.
Die endgültige Trasse soll bis Ende 2026 stehen, die Einreichung Mitte 2027 erfolgen und der Bau könnte 2029 starten. Die Inbetriebnahme der Leitung selbst ist für 2033 geplant. In das Projekt werden etwa drei Milliarden Euro investiert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.