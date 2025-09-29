Das sind die Trassenpläne für 380 kV-Leitung

Straßen, Gleise und 110-kV-Leitung als Leitfaden

Für die neue Hochspannungsleitung wird auch stark schon vorhandene Infrastruktur genutzt. Von Lienz bis nach Kleblach-Lind, zur Reißeck-Kraftwerksgruppe und nach Spittal verlaufen schon Trassen für Auto- und Bahnverkehr. Dann geht es entlang der alten 110-kV-Leitung bis nach Paternion weiter – so auch im Gegendtal und ab Brückl. 140 Kilometer der alten Leitung werden dann umgebaut.