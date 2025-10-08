Letzter Applaus für „Mr. Wunderbar“ Harald Serafin

Auch der frühere Staatsoperndirektor Ioan Holländer sowie Bundeskanzler a.D. Franz Vranitzky und der ehemalige burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl ergriffen das Wort.

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil oder Operettendiva Birgit Sarata hatten es sich zudem nicht nehmen lassen, persönlich dem Verstorbenen die Ehre zu erweisen.