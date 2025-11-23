Mutmacher Bukowski voll im Leben und krebsfrei

Der steirische Kult-Künstler tritt aktuell mit einer neuen Show auf und sprüht nur so vor lauter Energie: In der „Krone“ spricht er über Bühne, seine Liebe und Fake News rund um seinen 80. Geburtstag.
Dieser Mann kann von sich behaupten, dass er alles im Leben erreicht hat. Boris Bukowski ist glücklich verheiratet, hat den gemeinen Krebs besiegt und tourt derzeit durch Österreich. Bevor der „Kokain“-Star nächste Woche am Samstag in der Kulisse auftritt, geigte er diesen Freitag mit seinem Programm „BB privat Teil 3“ im Orpheum in Wien auf. Ein Top-Erfolg!
„Man braucht viel Humor“
„Bei meinen Liedern muss man oft viel zuhören und nachdenken und ich will das Publikum nicht zu sehr überfordern, also gibt es dazwischen auch Geschichten, die ich erzähle – die beweisen, dass ich mit Rockmusik im Laufe meines Lebens viel Spaß gehabt habe“, so der 79-jährige gebürtige Steirer im „Krone“-Gespräch, „Man braucht viel Humor um die derzeitige Weltlage zu ertragen, daher sollen meine Anekdoten auch lustig sein.“
Es ist noch gar nicht so lange her, da schockte alle die Schlagzeile, dass der Künstler an einer schweren Krebs-Art, die sein lymphatisches System betraf, erkrankt war: „Ich war erst vor eineinhalb Monaten bei der Untersuchung und es geht mir gut. Ich habe das auch damals, als ich die Diagnose erhielt und es hieß, dass die Hälfte der Patienten das nicht überleben, mir gedacht, okay, aber man darf ja Lotto spielen und von einer Fifty-Fifty-Chance träumen.“ Und weiter: „Und als ich jetzt bei der Professorin wieder war, sagte sie mir, dass seit ich bei ihnen war, sie keinen einzigen Patienten mit dieser Krankheit mehr verloren haben.“
Bukowski wird still: „Das finde ich unglaublich. Das ist großartig.“ Und es macht seinen Punkt klar, dass er sich als Mutmacher verstanden haben will, weil ihm viele Menschen das zu verstehen geben: „Ich habe das bemerkt und das freut mich irrsinnig. Ich durfte fast immer, das ist das größte Privileg eines Musikers, das machen, was ich am liebsten mache. Und wenn es jetzt heißt, das war’s dann? Dann kann ich mich eigentlich nicht beschweren.“
Tereza stärkte Boris den Rücken
Beim Thema Mutmachen, wird wohl auch seine Frau Tereza eine wichtige Rolle in der dunklen Zeit gespielt haben? „Absolut! Sie hat mir immer den Rücken gestärkt. Und wie gesagt, ich habe nie an etwas anderes geglaubt. Also keinen Hokuspokus, sondern nur an die Wissenschaft und die Medizin.“ und seinen Humor, den darf man ihm ruhig auch als „Mittelchen“ attestieren, denn den hatte er nie verloren, „Zum Glück!“
Alles hat ein Ende, so auch die Tour des Künstlers und relativ früh im neuen Jahr wird der Rock-Poet 80 Jahre alt. Ein rundes Jubiläum, bei dem sich viele Gratulanten bei ihm anstellen werden. Für ihn nur eine Zahl, oder doch eine Zäsur? „Boris Bukowski wird 80 Jahre alt. Ehrlich, das klingt so furchtbar, dass ich mir an dieser Stelle einrede: Fake News!“
