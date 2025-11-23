Mutmacher Bukowski voll im Leben und krebsfrei

Es ist noch gar nicht so lange her, da schockte alle die Schlagzeile, dass der Künstler an einer schweren Krebs-Art, die sein lymphatisches System betraf, erkrankt war: „Ich war erst vor eineinhalb Monaten bei der Untersuchung und es geht mir gut. Ich habe das auch damals, als ich die Diagnose erhielt und es hieß, dass die Hälfte der Patienten das nicht überleben, mir gedacht, okay, aber man darf ja Lotto spielen und von einer Fifty-Fifty-Chance träumen.“ Und weiter: „Und als ich jetzt bei der Professorin wieder war, sagte sie mir, dass seit ich bei ihnen war, sie keinen einzigen Patienten mit dieser Krankheit mehr verloren haben.“