Bei der Comic Con

Elijah Wood & Co. – Hollywoodstars belagern Wien

Unterhaltung
23.11.2025 19:00
Der Superstar des Events: Bei den Autogramm- und Fotostunden mit Elijah „Frodo“ Wood bildeten ...
Der Superstar des Events: Bei den Autogramm- und Fotostunden mit Elijah „Frodo" Wood bildeten sich Warteschlangen, die durch mehrere Räume gingen.

Bei der Comic Con in Wien drückten sich am Wochenende Filmstars die Klinke in die Hand. Wir waren dabei und haben bei so einigen davon nachgefragt – auch wenn nicht alle wollten und sich zum Teil extrem zierten.



Das Weihnachtsgeld kam für Filmfans nicht zu früh. 96 Euro nahm Hollywoodstar Elijah Wood für ein Autogramm, 120 Euro für ein Foto – Small Talk inklusive. Der fiel dafür relativ eintönig aus, wie sich die „Krone“ als Kunde selbst überzeugte. Wie hat es sich denn angefühlt, bei „Sin City“ einen psychopathischen Killer zu spielen? „Das war mal etwas anderes“, entgegnet er kurzsilbig. Und die Rolle des Frodo in „Herr der Ringe“? „Ein bisschen leichter.“ Mit Medien sprach der 44-Jährige übrigens gar nicht.

Wesentlich auskunftsfreudiger zeigten sich andere Helden der kalifornischen Traumfabrik. Der Brite Kevin McNally etwa, besonders bekannt als Pirat Joshamee Gibbs aus allen fünf „Fluch der Karibik“-Teilen, war schon 2022 bei der Wiener Comic Con zu Gast und erinnert sich besonders gut an die Rockstarerlebnisse am Piraten-Set. „Ich war dabei, als sie eine Szene mit Keith Richards gedreht haben. Das war schon ganz besonders. Leider habe ich den Drehtag mit Paul McCartney verpasst – das Team hat sehr gut dichtgehalten.“

„Krone“-Redakteur Fröwein im Gespräch mit Brian Krause, besser bekannt als Leo Wyatt aus der ...
„Krone“-Redakteur Fröwein im Gespräch mit Brian Krause, besser bekannt als Leo Wyatt aus der Erfolgsserie „Charmed“(Bild: Alexander Tuma)

Von 1998 bis 2006 begeisterte Brian Krause vornehmlich weibliche Fans in der Hexen-Serie „Charmed“ als Leo Wyatt, ein Wächter des Lichts. „Solche Serien werden heute gar nicht mehr gedreht“, erzählt er der „Krone“. „Wir hatten viele Folgen und konnten die Geschichte in Ruhe erzählen. Mein Charakter hat gezeigt, dass dir Gutes widerfährt, wenn du Gutes tust. Ich finde, das ist gerade heute eine besonders wichtige Botschaft.“

Open-Mic-Bewerb im Café Concerto
Krause musste in seinem Leben selbst mehrere Dämonen besiegen und ist mit seinem Sohn Jamen auch nach der Comic Con noch ein paar Tage in Wien unterwegs. „Jamen ist Musiker und hat bei einem Open-Mic-Bewerb im Café Concerto gespielt“, so Krause stolz. „Die Tage nützen wir zum Sightseeing und um auf ein paar Adventmärkte zu gehen. Wir genießen das Leben.“

Porträt von Robert Fröwein
Robert Fröwein


