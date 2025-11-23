Elijah Wood & Co. – Hollywoodstars belagern Wien

Wesentlich auskunftsfreudiger zeigten sich andere Helden der kalifornischen Traumfabrik. Der Brite Kevin McNally etwa, besonders bekannt als Pirat Joshamee Gibbs aus allen fünf „Fluch der Karibik“-Teilen, war schon 2022 bei der Wiener Comic Con zu Gast und erinnert sich besonders gut an die Rockstarerlebnisse am Piraten-Set. „Ich war dabei, als sie eine Szene mit Keith Richards gedreht haben. Das war schon ganz besonders. Leider habe ich den Drehtag mit Paul McCartney verpasst – das Team hat sehr gut dichtgehalten.“