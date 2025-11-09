Vorteilswelt
Stille am Cenotaph

König Charles ehrt Gefallene – Kate tief bewegt

Royals
09.11.2025 14:24

Sichtlich bewegt hat König Charles III. der Gefallenen der Weltkriege gedacht. Auch seiner Schwiegertochter Prinzessin Kat standen sichtlich die Tränen in den Augen. 

0 Kommentare

Während der zwei Schweigeminuten am sogenannten Remembrance Sunday stand der 76-Jährige still und mit gläsernen Augen am Londoner Cenotaph unweit von Big Ben und der Downing Street, ehe er dort als erster einen Kranz niederlegte.

Der Gedenktag ist einer der wichtigsten im royalen Kalender und im Vereinigten Königreich.

König Charles salutiert am Cenotaph.
König Charles salutiert am Cenotaph.(Bild: AFP/CHRIS JACKSON)
Prinzessin Kate beobachtete die Zeremonie gemeinsam mit Königin Camilla auf dem Balkon des ...
Prinzessin Kate beobachtete die Zeremonie gemeinsam mit Königin Camilla auf dem Balkon des Außenministeriums(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)
Der König wurde von Prinz William begleitet.
Der König wurde von Prinz William begleitet.(Bild: AFP/CHRIS JACKSON)

Camilla trickst Lippenleser aus
Auf dem Balkon des Außenministeriums standen Königin Camilla (78) und Prinzessin Kate (43). Deren Ehemann, Thronfolger Prinz William (43), begleitete seinen Vater bei der Kranzniederlegung. C

amilla und Kate wurden beim Tuscheln gesichtet. Was die Königin Kate zugeflüstert hat, bleibt aber wohl im Verborgenen. Camilla schlug den berühmten Lippenlesern, die britischen Medien immer zu Rate ziehen, ein Schnippchen, indem sie sich das Programmheft vors Gesicht hielt. 

Die königliche Familie trug traditionell den Anstecker mit Mohnblumenmotiv („The poppy“).

Camilla und Kate lächeln sich zu.
Camilla und Kate lächeln sich zu.(Bild: AFP/TOBY MELVILLE)
Ihr Gespräch verbirgt Camilla aber lieber.
Ihr Gespräch verbirgt Camilla aber lieber.(Bild: AFP/ALASTAIR GRANT)

Rund 20 Veteranen des Zweiten Weltkriegs in London
An der Gedenkveranstaltung im Zentrum Londons nahmen auch Premierminister Keir Starmer und seine Vorgänger teil, auch sie legten Kränze nieder. Eine Militärkapelle spielte einen Trauermarsch. „An diesem Remembrance Sunday halten wir als Nation inne, um all jene zu ehren, die unserem Land gedient haben“, sagte Starmer.

König Charles bei der Kranzniederlegung
König Charles bei der Kranzniederlegung(Bild: AFP/ALASTAIR GRANT)

Leeres Grab für Gefühle und Gedanken
Anschließend sollten Soldaten und Veteranen am Cenotaph vorbeimarschieren. Die Säule stellt ein leeres Grab dar, in das alle Bewohner Großbritanniens und des Commonwealth ihre Gefühle und Gedanken projizieren können. Der Nachrichtenagentur PA zufolge waren rund 20 Veteranen des Zweiten Weltkriegs in London erwartet worden.

Das Gedenken fällt jährlich auf den zweiten Sonntag im November, der dem 11. November am nächsten ist, dem „Armistice Day“ zur Erinnerung an den Waffenstillstand im Ersten Weltkrieg 1918.

Georges großes Debüt an der Seite von Kate
Bereits am Samstag besuchte die Königsfamilie im Rahmen des Festivals of Remembrance eine Veranstaltung in der Royal Albert Hall.

Überraschend erschien Prinzessin Kate nicht mit ihrem Mann Prinz William, der gerade vom Klimagipfel in Brasilien zurückgekehrt war, bei der Veranstaltung, sondern mit ihrem ältesten Sohn Prinz George. Es war für den Zwölfjährigen das erste Mal, dass er seinen Vater vertreten durfte und bei dem wichtigen Termin der Royals dabei war. 

Prinzessin Kate und Prinz George bei ihrer Ankunft in Royal Albert Hall
Prinzessin Kate und Prinz George bei ihrer Ankunft in Royal Albert Hall(Bild: AFP/JACK TAYLOR)

Die Familie des Prinzen von Wales ist in den Herbstferien in ein neues Zuhause in Windsor gezogen. William und Kate leben mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis nun in der Forest Lodge, einem eleganten Herrenhaus mit acht Zimmern. 

