König Charles ehrt Gefallene – Kate tief bewegt

Überraschend erschien Prinzessin Kate nicht mit ihrem Mann Prinz William, der gerade vom Klimagipfel in Brasilien zurückgekehrt war, bei der Veranstaltung, sondern mit ihrem ältesten Sohn Prinz George. Es war für den Zwölfjährigen das erste Mal, dass er seinen Vater vertreten durfte und bei dem wichtigen Termin der Royals dabei war.