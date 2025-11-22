Otto Retzer schwärmt von den Kessler-Zwillingen

Nach dem Tod der Kessler-Zwillinge trauert auch Otto Retzer um seine Freundinnen. Im Gespräch mit der „Krone“ spricht der Schauspieler und Regisseur nun über schöne Erinnerungen und gemeinsame Drehtage.
„Krone“: Wie haben Sie die Kessler Zwillinge in Erinnerung?
Otto Retzer: Wir haben uns sehr oft gesehen, zum Beispiel bei Premieren von allen möglichen Musicals. Wir waren sehr gut zueinander. Das waren zwei Menschen, die sich ihr ganzes Leben gegenseitig gegeben und nie einen Mann dazwischen gelassen haben. Sie waren sich schon jung ganz sicher, dass sie bis zum hohen Alter zusammenbleiben. Und das liegt nicht daran, dass sie keinen Mann abbekommen hätten, aber sie wussten das einfach schon, als ich sie vor 30, 40 Jahren kennengelernt habe.
Gibt es eine ganz besondere Erinnerung von damals, die Ihnen im Gedächtnis geblieben ist?
Ich kann mich gut erinnern, dass wir einmal zu dritt im Auto gefahren sind und im Radio kam „My Way“ von Frank Sinatra. Wir sind am nächsten Parkplatz stehen geblieben und haben zu dritt dazu getanzt.
Wie haben Sie die Karriere der beiden wahrgenommen?
Sie waren überall. Sie hatten die längsten Beine in Europa zur damaligen Zeit und waren immer in diesen tollen Outfits zu sehen. Das hat gar nicht zu ihrer Moral und ihrem Sein gepasst. Aber sie haben so toll ausgesehen, sie waren einmalig.
Sie haben einmal auch gemeinsam für „Ein Schloss am Wörthersee“ gedreht. Wie war die Zusammenarbeit?
Ich kann mich erinnern, als wir in Velden im Casino gedreht haben. Es war Lachen ohne Ende. Deshalb bin ich auch so froh, dass sie es geschafft haben, zu zweit zu gehen.
Wie stehen Sie zu ihrer Entscheidung, gemeinsam aus dem Leben zu scheiden?
Das war sicher keine einfache Entscheidung, aber ich finde es toll. Eine wäre übrig geblieben und die wäre dann die Beschissene gewesen. Und so haben sie es gemeinsam geschafft. Ich glaube nicht, dass ich das könnte. Jetzt wünsche ich ihnen, dass sie da oben ganz viele tolle Tanzpartner finden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.