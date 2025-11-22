Otto Retzer schwärmt von den Kessler-Zwillingen

„Krone“: Wie haben Sie die Kessler Zwillinge in Erinnerung?

Otto Retzer: Wir haben uns sehr oft gesehen, zum Beispiel bei Premieren von allen möglichen Musicals. Wir waren sehr gut zueinander. Das waren zwei Menschen, die sich ihr ganzes Leben gegenseitig gegeben und nie einen Mann dazwischen gelassen haben. Sie waren sich schon jung ganz sicher, dass sie bis zum hohen Alter zusammenbleiben. Und das liegt nicht daran, dass sie keinen Mann abbekommen hätten, aber sie wussten das einfach schon, als ich sie vor 30, 40 Jahren kennengelernt habe.