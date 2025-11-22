Vorteilswelt
Trauert um Freundinnen

Otto Retzer schwärmt von den Kessler-Zwillingen

Adabei Österreich
22.11.2025 20:00
Verband eine tiefe Freundschaft: Otto Retzer und die Kessler-Zwillinge.
Verband eine tiefe Freundschaft: Otto Retzer und die Kessler-Zwillinge.

Nach dem Tod der Kessler-Zwillinge trauert auch Otto Retzer um seine Freundinnen. Im Gespräch mit der „Krone“ spricht der Schauspieler und Regisseur nun über schöne Erinnerungen und gemeinsame Drehtage. 

„Krone“: Wie haben Sie die Kessler Zwillinge in Erinnerung?
Otto Retzer: Wir haben uns sehr oft gesehen, zum Beispiel bei Premieren von allen möglichen Musicals. Wir waren sehr gut zueinander. Das waren zwei Menschen, die sich ihr ganzes Leben gegenseitig gegeben und nie einen Mann dazwischen gelassen haben. Sie waren sich schon jung ganz sicher, dass sie bis zum hohen Alter zusammenbleiben. Und das liegt nicht daran, dass sie keinen Mann abbekommen hätten, aber sie wussten das einfach schon, als ich sie vor 30, 40 Jahren kennengelernt habe.

Gibt es eine ganz besondere Erinnerung von damals, die Ihnen im Gedächtnis geblieben ist?
Ich kann mich gut erinnern, dass wir einmal zu dritt im Auto gefahren sind und im Radio kam „My Way“ von Frank Sinatra. Wir sind am nächsten Parkplatz stehen geblieben und haben zu dritt dazu getanzt.

Beim Filmfest in Berlin im Juni 1959 posierten sie mit den Schauspielerin Joachim Fuchsberg ...
Beim Filmfest in Berlin im Juni 1959 posierten sie mit den Schauspielerin Joachim Fuchsberg (li.) und Mario Adorf.
1997 brillierten die Kessler-Zwillinge mit ihrer Show im „Wintergarten“ in Berlin.
1997 brillierten die Kessler-Zwillinge mit ihrer Show im „Wintergarten" in Berlin.
Bei ihrem letzten öffentlichen Auftritt im Oktober 2025 besuchten Alice und Ellen Kessler ...
Bei ihrem letzten öffentlichen Auftritt im Oktober 2025 besuchten Alice und Ellen Kessler zusammen mit Freundin Carolin Reiber die Roncalli Premiere in München.

Wie haben Sie die Karriere der beiden wahrgenommen?
Sie waren überall. Sie hatten die längsten Beine in Europa zur damaligen Zeit und waren immer in diesen tollen Outfits zu sehen. Das hat gar nicht zu ihrer Moral und ihrem Sein gepasst. Aber sie haben so toll ausgesehen, sie waren einmalig.

Sie haben einmal auch gemeinsam für „Ein Schloss am Wörthersee“ gedreht. Wie war die Zusammenarbeit?
Ich kann mich erinnern, als wir in Velden im Casino gedreht haben. Es war Lachen ohne Ende. Deshalb bin ich auch so froh, dass sie es geschafft haben, zu zweit zu gehen.

Auch in die Geburtsstadt ihrer internationalen Karriere kehrten Alice und Ellen immer wieder ...
Auch in die Geburtsstadt ihrer internationalen Karriere kehrten Alice und Ellen immer wieder gerne – wie für ein Fotoshooting 1972 – zurück.
Von den Anfängen ihrer Karriere: Ihre langen Beine waren von Beginn an ihr Markenzeichen.
Von den Anfängen ihrer Karriere: Ihre langen Beine waren von Beginn an ihr Markenzeichen.

Wie stehen Sie zu ihrer Entscheidung, gemeinsam aus dem Leben zu scheiden?
Das war sicher keine einfache Entscheidung, aber ich finde es toll. Eine wäre übrig geblieben und die wäre dann die Beschissene gewesen. Und so haben sie es gemeinsam geschafft. Ich glaube nicht, dass ich das könnte. Jetzt wünsche ich ihnen, dass sie da oben ganz viele tolle Tanzpartner finden.

Porträt von Emily Patek
Emily Patek
