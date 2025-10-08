Opel-Lenker (22) raste durch Graz: „Schein“ weg

Mon dieu! Désirée Nick nun splitternackt im Bad
Mit weit überhöhter Geschwindigkeit wurde Dienstagnacht ein Autolenker in Graz gestoppt: Seinen Führerschein ist der 22-jährige Mann jetzt los.
Gegen 22.30 Uhr führten Polizisten in der Wiener Straße Lasermessungen durch. Dabei geriet ein in nördliche Richtung fahrenden Pkw, gelenkt von einem 22-jährigen Grazer, mit einer Geschwindigkeit von 105 km/h ins Visier. Erlaubt sind im Ortsgebiet bekannterweise 50 km/h.
Der Opel Astra wurde angehalten. Der Lenker erklärte, dass er Stress hatte und deshalb so schnell gefahren sei. Das Auto hatte er sich von einem Freund ausgeborgt. Seinen Führerschein ist der 22-Jährige jetzt vorerst los.
