Handel sieht Rekordstart ins Weihnachtsgeschäft

Sehr hohe Umsätze, aber niedrige Gewinnspannen

Doch einen Wermutstropfen gibt es: „Die Menschen kaufen derzeit so preisbewusst wie seit Jahrzehnten nicht mehr ein“, sagt Handelsverband-Chef Rainer Will. Der Black Friday sei daher „zweischneidig“: „Die Margen sind in vielen Branchen ohnehin niedrig. Pauschale minus 25 Prozent Rabatt sind vor allem für kleinere Geschäfte wirtschaftlich schlicht nicht drin“, so Will.