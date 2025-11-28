Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Black-Week-Bilanz

Handel sieht Rekordstart ins Weihnachtsgeschäft

Wirtschaft
28.11.2025 17:30
Auch im stationären Handel tummeln sich viele Kunden.
Auch im stationären Handel tummeln sich viele Kunden.(Bild: AP/Frank Augstein)

Der Handelsverband rechnet heuer mit einem Umsatz von 460 Millionen Euro während der Black Week, doch die Menschen kaufen so preisbewusst wie nie ein. Wermutstropfen für die Kaufleute sind der Boom chinesischer Billigshops und geringe Spannen.

0 Kommentare

Der Black Friday krönte die Mega-Einkaufswoche. 460 Millionen Euro wird die Black Week dem heimischen Handel in die Kassen spülen. Trotz der frostigen Temperaturen ist das sogar ein neuer Rekord, nach 450 Millionen Euro im Vorjahr. Auch die Frequenz in den Shoppingcentern war hoch.

Am meisten schlagen die Österreicher laut Handelsverband-Umfrage bei Bekleidung (39 Prozent), Elektronik (34 Prozent) und Kosmetik (27 Prozent) zu. Zwei Drittel greifen in der letzten Novemberwoche auch gleich zu Weihnachtsgeschenken für ihre Liebsten. Im Schnitt geben die Kunden 294 Euro pro Kopf aus.

In der Schnäppchenwoche ist der Andrang groß.
In der Schnäppchenwoche ist der Andrang groß.(Bild: APA/MAX HERBST)

Sehr hohe Umsätze, aber niedrige Gewinnspannen
Doch einen Wermutstropfen gibt es: „Die Menschen kaufen derzeit so preisbewusst wie seit Jahrzehnten nicht mehr ein“, sagt Handelsverband-Chef Rainer Will. Der Black Friday sei daher „zweischneidig“: „Die Margen sind in vielen Branchen ohnehin niedrig. Pauschale minus 25 Prozent Rabatt sind vor allem für kleinere Geschäfte wirtschaftlich schlicht nicht drin“, so Will.

Zudem jagen 50 Prozent ausschließlich im Internet nach Schnäppchen, davon geht wiederum 70 Prozent in Shops aus Drittstaaten. Vor allem die Ramsch-Plattformen Temu und Shein profitieren. Dort ist allerdings Vorsicht bei vermeintlichen Top-Rabatten und bei der Qualität angebracht.

Lesen Sie auch:
54 Prozent der Österreicher machen Weihnachtseinkäufe Spaß - das ist der höchste Wert seit 2014. ...
Teuerung schlägt zu
So viel geben Österreicher noch für Geschenke aus
21.11.2025
Trotz neuer Zölle
Umfrage: Mehrheit shoppt weiter bei Temu und Shein
14.11.2025

Weihnachten wichtigste Zeit des Jahres für Handel
Auch am ersten Advent-Wochenende rechnet der Handelsverband mit „rappelvollen“ Geschäften. Man sei optimistisch, auch wenn die Kunden bei den Ausgaben zu Weihnachten zurückhaltender sind.

Porträt von Peter Stadlmüller
Peter Stadlmüller
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Von Wellen umgekippt
Containerschiff vor Küste von Sumatra gekentert
Migranten, die „den inneren Frieden untergraben“, solle die Staatsbürgerschaft entzogen werden, ...
Neue Verschärfungen
Trump will Migration aus „Dritter Welt“ aussetzen
Ein Freiwilliger verteilt Hilfsgüter. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist enorm.
Mindestens 128 Tote
Wolkenkratzer in Hongkong brennen immer noch
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
182.147 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
148.710 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
135.874 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
852 mal kommentiert
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Wirtschaft
Black-Week-Bilanz
Handel sieht Rekordstart ins Weihnachtsgeschäft
Schweizer Jobinserat
Tech-Start-up sucht Personal für 100-Stunden-Woche
Krone Plus Logo
Heimlicher Mega-Deal
Das Grand Hotel am Ring hat einen neuen Besitzer
„Braucht einen Plan B“
Die Staatsausgaben für Pensionen steigen massiv an
Weihnachten „auf Pump“
„Über Geld und über Schulden redet man nicht“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf