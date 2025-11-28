Kevin Spacey wegen sexueller Übergriffe angeklagt

Zwei der Kläger hatten den US-Schauspieler („American Beauty“, „House of Cards“) bereits in einem Strafverfahren beschuldigt, dieser wurde aber in insgesamt neun Anklagepunkten freigesprochen. Nun hat das Gericht einen vorläufigen Prozessbeginn für den 12. Oktober 2026 vorgeschlagen. Das Zivilverfahren könnte entweder in einem gemeinsamen Prozess oder in drei aufeinanderfolgenden Verfahren geführt werden.