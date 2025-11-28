Vorteilswelt
Von drei Männern

Kevin Spacey wegen sexueller Übergriffe angeklagt

Society International
28.11.2025 17:29
Der frühere Hollywood-Schauspieler Kevin Spacey
Der frühere Hollywood-Schauspieler Kevin Spacey(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)

Drei Männer haben den früheren Hollywood-Schauspieler Kevin Spacey wegen sexueller Übergriffe angeklagt. Die Vorfälle sollen sich zwischen 2000 und 2013 ereignet haben. Ein Kläger wirft Spacey etwa vor, ihn rund ein Dutzend Mal „vorsätzlich angegriffen“ zu haben.

Ein weiterer Mann sagt, er habe den Schauspieler in einem Workshop am Londoner Old Vic Theater kennengelernt, und sei dort sexuell missbraucht worden. Er habe daraufhin unter psychischen Problemen und finanziellen Einbußen gelitten. Spacey (66) war von 2004 bis 2013 künstlerischer Leiter des bekannten Theaters.

Zwei der Kläger hatten den US-Schauspieler („American Beauty“, „House of Cards“) bereits in einem Strafverfahren beschuldigt, dieser wurde aber in insgesamt neun Anklagepunkten freigesprochen. Nun hat das Gericht einen vorläufigen Prozessbeginn für den 12. Oktober 2026 vorgeschlagen. Das Zivilverfahren könnte entweder in einem gemeinsamen Prozess oder in drei aufeinanderfolgenden Verfahren geführt werden. 

Spacey hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen und in zwei Fällen bereits schriftlich seine Verteidigung eingereicht. Er habe noch nie jemandem gesagt, dass er ihm gegen sexuelle Gefälligkeiten bei seiner Karriere helfen werde, sagte er etwa in einem Interview.

