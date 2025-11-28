Vorteilswelt
Ihren Timothée freut‘s

Kylie Jenner serviert zu Thanksgiving heiße Kurven

Society International
28.11.2025 17:00
Sexy Kurven gab‘s bei Kylie Jenner zu Thanksgiving – wohl ganz zur Freude von Timothée Chalamet!
Sexy Kurven gab‘s bei Kylie Jenner zu Thanksgiving – wohl ganz zur Freude von Timothée Chalamet!(Bild: instagram.com/kyliejenner)

Bei Kylie Jenner wurde zu Thanksgiving der prall mit Köstlichkeiten gefüllte Tisch fast zur Nebensache. Die 28-Jährige verführte nämlich mit einem besonders sexy Look – und das gefiel wohl nicht nur ihren Fans!

0 Kommentare

Wenn Kylie Jenner feiert, dann aber sexy! Und deshalb ließ es sich die Halbschwester von Kim Kardashian nicht nehmen, und warf sich für das große Thanksgiving-Schlemmen mit Familie und Freunden in eines ihrer heißesten Outfits.

Sexy Dekolleté zu Thanksgiving
Zu bewundern gab es den Wow-Look in Jenners Instagram-Storys. Das schwarze Kleid, in das Kylie geschlüpft war, hatte alles, was das Herz begeherte: ein tiefes Dekolleté, einen sexy Rückenausschnitt und es war zudem so eng, dass es sich wie eine zweite Haut um die berühmten Kurven der 28-Jährigen legte.

In ihrer Instagram-Story präsentierte Kylie Jenner ihren Festtags-Look.
In ihrer Instagram-Story präsentierte Kylie Jenner ihren Festtags-Look.(Bild: instagram.com/kyliejenner)

Ein Anblick, der nicht nur die Fans von Kylie Jenner erfreuen dürfte. Denn wie es hieß, feierte das Kardashian-Küken nicht nur mit ihrer Familie, sondern auch mit ihrem Liebsten, Timothée Chalamet. 

Chalamet zurück in L.A.
Der war in den letzten Monaten ja zum Dreh des neuen „Dune“-Streifens in Europa – eine Belastungsprobe für das Paar! Doch rechtzeitig zum größten Feiertag kehrte der Schauspieler heim nach Los Angeles.

Sexy Kurven sind bei Kylie Jenner ein Muss – auch zu Thanksgiving!
Sexy Kurven sind bei Kylie Jenner ein Muss – auch zu Thanksgiving!(Bild: instagram.com/kyliejenner)

Ganz zur Freude von Kylie, wie ein Insider dem „People“-Magazin vor wenigen Tagen verriet: „Sie genießt jede Minute mit ihm, bevor er zurück ans Set muss.“

Lesen Sie auch:
Kylie Jenner verbrachte den „perfekten Sonntag“ im Bikini. Den US-Feiertag Thanksgiving feiert ...
Kylie Jenner genießt
Sonntag im sexy Bikini & Thanksgiving mit Chalamet
25.11.2025

Jenner-Schwestern tischten auf
Aber Jenner sorgte an Thanksgiving freilich nicht nur für einen Augenschmaus, sondern kümmerte sich auch ums leibliche Wohl der Gäste. In ihren Storys zeigte sich die Zweifach-Mama nämlich auch bei den Vorbereitungen für das Thanksgiving-Mahl – etwa beim Gemüse schneiden mit Schwester Kendall Jenner. 

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
