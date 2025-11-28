Kylie Jenner serviert zu Thanksgiving heiße Kurven

Bei Kylie Jenner wurde zu Thanksgiving der prall mit Köstlichkeiten gefüllte Tisch fast zur Nebensache. Die 28-Jährige verführte nämlich mit einem besonders sexy Look – und das gefiel wohl nicht nur ihren Fans!
Wenn Kylie Jenner feiert, dann aber sexy! Und deshalb ließ es sich die Halbschwester von Kim Kardashian nicht nehmen, und warf sich für das große Thanksgiving-Schlemmen mit Familie und Freunden in eines ihrer heißesten Outfits.
Sexy Dekolleté zu Thanksgiving
Zu bewundern gab es den Wow-Look in Jenners Instagram-Storys. Das schwarze Kleid, in das Kylie geschlüpft war, hatte alles, was das Herz begeherte: ein tiefes Dekolleté, einen sexy Rückenausschnitt und es war zudem so eng, dass es sich wie eine zweite Haut um die berühmten Kurven der 28-Jährigen legte.
Ein Anblick, der nicht nur die Fans von Kylie Jenner erfreuen dürfte. Denn wie es hieß, feierte das Kardashian-Küken nicht nur mit ihrer Familie, sondern auch mit ihrem Liebsten, Timothée Chalamet.
Chalamet zurück in L.A.
Der war in den letzten Monaten ja zum Dreh des neuen „Dune“-Streifens in Europa – eine Belastungsprobe für das Paar! Doch rechtzeitig zum größten Feiertag kehrte der Schauspieler heim nach Los Angeles.
Ganz zur Freude von Kylie, wie ein Insider dem „People“-Magazin vor wenigen Tagen verriet: „Sie genießt jede Minute mit ihm, bevor er zurück ans Set muss.“
Jenner-Schwestern tischten auf
Aber Jenner sorgte an Thanksgiving freilich nicht nur für einen Augenschmaus, sondern kümmerte sich auch ums leibliche Wohl der Gäste. In ihren Storys zeigte sich die Zweifach-Mama nämlich auch bei den Vorbereitungen für das Thanksgiving-Mahl – etwa beim Gemüse schneiden mit Schwester Kendall Jenner.
