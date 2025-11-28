Paukenschlag! Chef von Breitband-Agentur gefeuert

Wie so oft soll es ums liebe Geld gegangen sein

Laut „Krone“-Informationen soll es sich um „entwendete Geldmittel“ handeln. Sozusagen um angebliche dubiose Geldgeschäfte in wohl einem nicht allzu kleinen Stil. Die Causa sei erst im Laufe dieser Woche bekannt geworden. Die Entscheidung der Verantwortlichen, sich von Willburger unverzüglich zu trennen, sei „klar gewesen“ und habe man „rasch“ durchziehen wollen. Für den Geschäftsführer gilt die Unschuldsvermutung.