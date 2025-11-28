HIV-Infizierte gehen oft zu spät zum Arzt

„Früherkennung, wirksame Behandlung und regelmäßige Kontrolluntersuchungen auch nach Therapiebeginn bleiben enorm wichtig“, sagte Artur Wechselberger, Leiter des Referats für Sozial- und Vorsorgemedizin in der ÖÄK. Die Medikamente, die heute in der Aids-Therapie eingesetzt werden, seien gut verträglich und wirkten ausgezeichnet. „Sie helfen nicht nur den HIV-Infizierten selbst zu einem weitgehend normalen Leben, sie schützen auch andere vor einer Ansteckung“, sagte Wechselberger. Je früher und konsequenter die Therapie durchgeführt werde, desto geringer sei die Viruslast und damit auch die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung.