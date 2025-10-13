Vorteilswelt
Katze in der Klasse

Quantastisch! Hier erwachen unsere Nobelstars

Wissenschaft
13.10.2025 09:36

Wissenschafter Martin Mauser will Schülern in Wien etwas über Quantenphysik erzählen – doch just in dem Moment kommt es im Uni-Labor zu einem Zwischenfall und die ganze Welt steht kopf. Himmel! Da können jetzt nur noch die Kids helfen!

0 Kommentare

Alles beginnt wie ein schlichter Physik-Vortrag – lahm oder? Doch dann, ein aufgeregter Alarm-Anruf aus der Universität Wien: „Das Experiment ist schiefgegangen, die Einstellungen waren falsch“, tönt es aus dem Lautsprecher. Die Schüler reißen die Augen auf: Jetzt ist die Labor-Katze tot und lebendig zugleich, eingesperrt in einer Box und überhaupt ist alles ein riesiges Quantenchaos.

Porträt von Silvia Schober
Silvia Schober
Loading
