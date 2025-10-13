Ist das All belebter als wir bisher dachten?

Dass im Weltall organische Moleküle vorkommen, weiß man aus Beobachtungen mit großen Teleskopen seit Langem. Methylalkohol, Blausäure und so weiter findet sich in großen Gaswolken zwischen den Sternen. Aber seit den erfolgreichen Missionen zu den Asteroiden Bennu und Ryugu hat der Themenkomplex „organische Moleküle im All“ eine ganz neue Dimension angenommen – auch wenn das mediale Echo bislang recht überschaubar war.