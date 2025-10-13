Vorteilswelt
Mordalarm in Südtirol

Lkw-Fahrer (32) erstochen: Bluttat auf Rastplatz

Tirol
13.10.2025 11:24
Die italienische Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest. (Symbolbild)
Die italienische Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest. (Symbolbild)(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Schreckliche Bluttat an der Brennerautobahn auf Südtiroler Seite:
Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer aus Rumänien ist auf einem Parkplatz bei Bozen erstochen worden. Der mutmaßliche Täter, ein 47-jähriger Landsmann und Arbeitskollege, wurde wenige Stunden später festgenommen.

Der Tat, die sich bereits in der Nacht auf Sonntag ereignet hatte, war ein Streit der beiden Männer vorausgegangen, hieß es in Südtiroler Medien. Der Verdächtige soll nach der Tat mit seinem Lkw geflüchtet sein. Er wurde schließlich auf einem Parkplatz der Brennerautobahn gefasst.

Blutspuren auf Körper entdeckt
Mehrere Augenzeugen führten die Ermittler auf die Spur des Mannes. Der 47-Jährige wurde um 3.25 Uhr auf der Autobahnraststätte Laimburg-Ost mithilfe der Verkehrspolizei entdeckt. Auf seinem Körper sollen Blutspuren gewesen sein, im Lkw wurde zudem blutige Kleidung entdeckt.

Verdächtiger verweigerte Aussage
Der Tatverdächtige wurde zuerst aufs Polizeikommissariat Bozen und anschließend ins Bozner Gefängnis gebracht. Ein Untersuchungsrichter soll am Montag über die Verhängung der Untersuchungshaft entscheiden. Der Festgenommene schwieg bisher zu den Vorwürfen.

Mehrere Messerstiche gegen Opfer
Der Rumäne soll den 32-Jährigen mit mehreren Messerstichen getötet haben, eine Tatwaffe wurde vorerst nicht gefunden. Eine Autopsie wurde für die Klärung der genauen Todesursache angeordnet.

