Lkw-Fahrer (32) erstochen: Bluttat auf Rastplatz

Schreckliche Bluttat an der Brennerautobahn auf Südtiroler Seite:
Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer aus Rumänien ist auf einem Parkplatz bei Bozen erstochen worden. Der mutmaßliche Täter, ein 47-jähriger Landsmann und Arbeitskollege, wurde wenige Stunden später festgenommen.
Der Tat, die sich bereits in der Nacht auf Sonntag ereignet hatte, war ein Streit der beiden Männer vorausgegangen, hieß es in Südtiroler Medien. Der Verdächtige soll nach der Tat mit seinem Lkw geflüchtet sein. Er wurde schließlich auf einem Parkplatz der Brennerautobahn gefasst.
Blutspuren auf Körper entdeckt
Mehrere Augenzeugen führten die Ermittler auf die Spur des Mannes. Der 47-Jährige wurde um 3.25 Uhr auf der Autobahnraststätte Laimburg-Ost mithilfe der Verkehrspolizei entdeckt. Auf seinem Körper sollen Blutspuren gewesen sein, im Lkw wurde zudem blutige Kleidung entdeckt.
Verdächtiger verweigerte Aussage
Der Tatverdächtige wurde zuerst aufs Polizeikommissariat Bozen und anschließend ins Bozner Gefängnis gebracht. Ein Untersuchungsrichter soll am Montag über die Verhängung der Untersuchungshaft entscheiden. Der Festgenommene schwieg bisher zu den Vorwürfen.
Mehrere Messerstiche gegen Opfer
Der Rumäne soll den 32-Jährigen mit mehreren Messerstichen getötet haben, eine Tatwaffe wurde vorerst nicht gefunden. Eine Autopsie wurde für die Klärung der genauen Todesursache angeordnet.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.