Öllager auf Krim brannte nach ukrainischem Angriff

In einigen ukrainischen Gebieten floss am Montagmorgen kein Strom für die Industrie. Teilweise wurde der Strom aufgrund der vermehrten Angriffe auf die Energieversorgung stundenweise abgeschaltet. Im Zusammenhang mit dem Energiesektor hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in den vergangenen Tagen mit US-Präsident Donald Trump gesprochen. Nach dem erfolgreichen Abkommen für eine Waffenruhe im Gazastreifen hoffe er darauf, dass ein ähnliches Abkommen für sein Land möglich sein werde, sagte Selenskyj. „Und ich hoffe, dass er (Trump) die gleichen Instrumente noch stärker nutzen wird, um Druck auf (Kremlchef Wladimir) Putin auszuüben, seinen Krieg in der Ukraine zu beenden.“