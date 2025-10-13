Warum Floridsdorfer Wähler „Geister“ gesehen haben

Einen skurrilen Aspekt der Wien-Wahl im April hat nun die „Krone“ entdeckt. Im 21. Bezirk konnten Wähler einer Gruppe ihre Stimmen geben, die gar nicht mehr existierte. Das ist durch Zufall ans Licht getreten. Es geht um das Wiff (Wir für Floridsdorf), das viele Jahre in der Bezirksvertretung am Spitz vertreten war.