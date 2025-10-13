Warum Floridsdorfer Wähler „Geister“ gesehen haben

Nobelpreis für Wirtschaft geht an drei Forscher
Bei der Wiener Wahl im April konnten Floridsdorfer Wähler für eine „Geisterpartei“ stimmen, die es gar nicht mehr gab. Damit aber nicht genug, denn auch der Obmann der Gruppe wusste von der Auflösung nichts – und spricht nun von einem verzerrten Wahlergebnis.
Einen skurrilen Aspekt der Wien-Wahl im April hat nun die „Krone“ entdeckt. Im 21. Bezirk konnten Wähler einer Gruppe ihre Stimmen geben, die gar nicht mehr existierte. Das ist durch Zufall ans Licht getreten. Es geht um das Wiff (Wir für Floridsdorf), das viele Jahre in der Bezirksvertretung am Spitz vertreten war.
